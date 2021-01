Naopak nejvyššího průměru dosáhla v rámci Středočeského kraje obec Bludov na Kutnohorsku, a to 54,9 roku. Zde však roli sehrál fakt, že se průměr počítal z věku pouhých 25 obyvatel. Jde ostatně o obec, jež je rozlohou označována za nejmenší v kraji – a jako šestá nejmenší v rámci republiky.

Ve středních Čechách se nicméně nejednalo o nejméně lidnatou obec. Tou bylo s 23 obyvateli Hradiště na Benešovsku; přesněji kousek od Vlašimi. Naopak nejvyšším počtem obyvatel se může pochlubit statutární město Kladno, kde bylo hlášeno 69 337 lidí.

Do výčtu nej… ve Středočeském kraji statistici zařadili i extrémní teploty, zaznamenané v roce 2019. Naměřeny byly v časovém rozpětí čtyř a půl měsíce a ve vzdálenosti zhruba 59 kilometrů; obě místa se však liší nadmořskou výškou. Nejvyšší chlad naměřili meteorologové v předhůří Brd 5. února, kdy Meteorologická stanice Neumětely na Berounsku ukázala -18,2 °C. Naopak největší horko bylo lidem 30. června v Brandýse nad Labem na Praze-východ – s naměřenou hodnotou 38,5 °C.

Do výčtu středočeských nej… se dále dostaly Příbramsko a Mělnicko, a to díky údajům o nadmořské výšce. Což jsou hodnoty, které se na rozdíl od jiných veličin v různých letech nemění. Nejvýše položeným bodem je vrchol hory Tok v Brdech vypínající se do výše 865 metrů nad mořem, naopak nejníže můžeme v kraji sestoupit na úroveň 153 metrů nad mořem: k hladině Labe v Horních Počaplech. V tomto případě jde o lokality vzdálené vzdušnou čarou zhruba 88 kilometrů, které mají vzájemný odskok 712 výškových metrů.