Zde je Andrej Babiš doma. Průhonice se po prezidentských volbách topí v letargii

V Průhonicích Deník v sobotu potkal i lidi oceňující, co Babiš pro obec udělal, včetně investic do školy a školky – nicméně ani podle reakcí oslovených to zde není většinový postoj. Spíš je slyšet slova o člověku, který sice ostatní zdraví, ale lidé ho vlastně neznají; někdy zazní i poukaz na jeho podnikání s upozorněním na průhonické restaurace v té kategorii, do níž místní příliš nechodí. Současně lze ale slyšet, jak se leckteří obyvatelé hlásí k blízkosti Prahy – a tak prý není divu, že stejně jako hlavní město také obec volí…

Jasné vítězství, ale i remízy

Celkově ve středních Čechách získal Pavel podporu vyčíslenou na 63,33 procenta (o něco nižší na Benešovsku, Kladensku, Kolínsku, Kutnohorsku a Rakovnicku, kde jde o čísla začínající pětkou; naopak výrazně vyšší na Praze-východ a Praze-západ s přibližně tříčtvrtinovou podporou; na Praze-západ jde dokonce o 75,93 procenta). Na Babiše celokrajsky „zbylo“ 36,66 procenta. Poměr hlasů, které v rámci kraje obdrželi oka kandidáti, dosáhl 480:278 tisícům hlasů.

Našly se ale i desítky obcí, kde získal převahu neúspěšný kandidát Babiš; třeba jen v příbramském okrese jich bylo 17. Ne všude také občané měli vyhraněný názor. Příkladem může být vesnice Horka I na Kutnohorsku. Zde sice v prvním kole získal větším podporu Babiš, druhé kolo ale přineslo nečekanou remízu: oba kandidáti obdrželi po 118 hlasech. Dvojnásobná plichta z Příbramska nabízí dokonce shodná čísla: v poměrně malých Bohosticích i Nepomuku získali oba uchazeči o post hlavy státu shodně po 35 hlasech.

Vyjádřit názor měli lidé zájem

Pro historicky třetí přímou volbu prezidenta byla příznačná vysoká volební účast. Voličů ve středních Čechách dorazilo v rámci druhého kola k urnám 762 278; o 12 217 více než v kole prvním. Celková voličská účast dosáhla v rámci druhého kola 72,78 procenta. Opět se také potvrdilo, že ve středních Čechách jsou nejpilnější voliči v okolí metropole: na Praze-východ (s aktuální účastí 77,47 procenta) a na Praze-západ (nyní 77,34 procenta). Naopak nejpasivněji se v relativním porovnání jeví Kladensko – i tam však ve druhém kole dorazilo k urnám 68,19 procenta voličů.

Na řadě míst lidé výsledek volby společně oslavovali. Třeba v Kladně hned v několika restauracích – a mezi rozjásanými lidmi bylo možno potkat nejenom party přátel, ale třeba i hvězdy ledního hokeje (jako jsou někdejší extraligový hráč Milan Ruchař či bývalá reprezentantka Beáta Szelongová). Velkou radostí z výsledku volby prezidenta se netají například středočeský radní Petr Borecký (STAN), jehož propavlovské, a zejména silně anibabišovské hlasy byly v uplynulých dnech i týdnech výrazně slyšet. I on se účastnil oslavy se sousedy – v úvalském pivovaru.

Podívejte se: Na zdraví prezidenta si v Kladně připíjeli pivem a zelenou

„Alespoň protentokrát v naší zemi nezvítězily lež, nenávist, strašení a podlost,“ komentoval výsledky s oceněním toho, že lidé dali přednost kandidátovi, který nebude společnost rozdělovat, ale může se snažit o její spojování a zasypávání pomyslných příkopů. Pochvalně však i hovoří i o povolebním vystupování Babiše. „Uznal porážku, poblahopřál vítězi – a v rámci svých možností vyzval ke smíru ve společnosti. V kontextu toho, co se děje ve světě, to není málo,“ pochválil Borecký. Současně i s odkazem na zkušenosti nejen z posledních voleb připomíná nutnost zaměřit se na periferie a „vnitřní periferie“ v naší zemi. „Aby je v budoucnu nemohli populisté nejhrubšího zrna zneužívat pro své cíle,“ konstatoval.

