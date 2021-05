„To víte, že se to i na zastávce snažím dodržet, ale třeba v pondělí tak střídavě, v tom vedru se mi moc špatně dýchalo,“ řekla na zastávce Anděl v Praze paní Marie a dodala, že v úterý, když už tolik nesvítilo slunce, to bylo lepší. V hlavním městě u Anděla patřila ve středu ráno mezi 7.30 a 8.00 mezi většinu se zakrytými ústy při čekání na tramvaj. Těch, kteří si od respirátoru ulevili, bylo za tu dobu 30 procent.

Podobné to pak bylo například v Mladé Boleslavi, kde ze 40 lidí nemělo respirátor sedm cestujících. Poctivě měli všichni cestující ochranu nosu a úst na berounské zastávce U Černého koně. Na zastávce Nymburk, náměstíse část lidí snažila stát mimo přístřešek zastávky, aby to vypadalo, že na zastávce nejsou. Všichni bez respirátoru si masku nasazovali až těsně před vstupem do autobusu.

Disciplinovanější jsou naopak lidé uvnitř vozů veřejné dopravy. V autobusech či tramvajích na cestujícího bez roušky skoro nenarazíte. V metropoli v tramvaji na trase mezi Andělem a Palackého náměstím a zpět si chránili nos a ústa všichni. Stejně tak v MHD v Mladé Boleslavi, Nymburce, Berouně, Kolíně či Benešově.

Ukázněnost lidí potvrdil i ředitel Dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Džuvarovský. „Cestující na nošení ochranných pomůcek dbají. Za celou dobu jsme měli dva případy, kdy byl problém. Nebylo jich tedy mnoho a za to jsem moc rád,“ řekl.

Ani v Nymburce si na cestující nemohou stěžovat. Deník oslovil dva řidiče linek 433 a 493. Potvrdili, že se zatím nesetkali s lidmi, kteří by roušku či respirátor nenosili, nebo aby někoho museli napomínat a vyzývat k nasazení. Většina cestujících si ale ochranu úst a nosu nasazuje těsně před nástupem a hned při vystupování ji sundávají.

A stejně chválí své cestující i v Kolíně. „Jsou disciplinovaní, potřebná protiepidemická opatření respektují a dodržují je. Pokud by je cestující nedodržoval a například by neměl na ústech respirátor, pak podle přepravních podmínek je řidič dopravcem pověřenou osobou, která má právo případně i takového cestujícího vykázat z autobusu,“ sdělil mluvčí OAD Kolín Miroslav Slaný.

I v Benešově to vypadá z tohoto ohledu dobře. Například na zastávce v ulici K Tužince vedle jednoho dospělého přistoupilo hned šest školáků. Všichni dodrželi hygienické předpisy a respirátorem byl vybavený také šofér.

Praha (zastávka tramvaje Anděl, Plzeňská ulice směr centrum):

Na zastávce celkem cca 460 lidí. Nemělo zakrytá ústa cca 150 lidí.

V tramvaji (dvě zastávky tam a zpět) celkem 140 lidí. Nemělo zakrytá ústa: 0

Mladá Boleslav (zastávka autobusu Třída Václava Klementa):

Na zastávce celkem 40 lidí. Nemělo zakrytá ústa sedm lidí.

V autobuse (dvě zastávky tam a zpět) celkem 15 lidí. Nemělo zakrytá ústa: 0

Nymburk (zastávka autobusu Nymburk, Náměstí)

Na zastávce celkem 18 lidí. Nemělo zakrytá ústa 15 lidí

V autobuse celkem 20 lidí. Nemělo zakrytá ústa: 0

Beroun a Králův Dvůr (zastávky autobusu U Černého koně a U Zámku)

Na zastávce celkem 17 lidí. Neměl zakrytá ústa 1 člověk

V autobuse (tam a zpět) celkem 27 lidí. Neměl zakrytá ústa 1 člověk (po chvíli si respirátor sám nasazuje)

Kolín (zastávka autobusu Benešova ulice):

Na zastávce celkem šest lidí. Neměli zakrytá ústa 4 lidé

V autobuse celkem: 27 lidí. Nemělo zakrytá úst: 0

Benešov (zastávky autobusu Neumannova ulice a K Tužince)

Na zastávce celkem devět lidí. Nemělo zakrytá ústa: 0

V autobuse celkem devět lidí. Nemělo zakrytá úst: 0

Pozn.: test se uskutečnil ve středu 12. května mezi 7.30 a 8.00 hodin