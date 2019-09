Rekonstrukce drobného mostku ovlivňuje hned tři linky autobusů

Neprůjezdný zůstane v příštích měsících most v lokalitě Na Šmejkalce u Hrusic na Praze-východ; v blízkosti chatové osady Na Dolech u křižovatky, z níž vycházejí silnice na Hrusice, Turkovice a Senohraby. Nejpozději od konce ledna by se však mělo jezdit po novém mostě. Dosavadní most přes Šmejkalku na silnici třetí třídy číslo 3353 čeká zásadní rekonstrukce. Za 5,4 milionu korun společnost KG-Servis vlastně postaví most nový.

Most Hrusice. | Foto: KÚ Středočeského kraje

„Nosná konstrukce mostu projde kompletní demolicí, a to včetně stávajících opěr tvořících koryto," potvrdil v úterý 27. srpna ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského Zdeněk Dvořák, že oprava je pojata skutečně z gruntu – tedy do základů. Přestavba dosavadního mostu tvořeného masivní deskovou konstrukcí o jednom poli prý byla nezbytná – a náhradou se stane železobetonová desková konstrukce uložená na masivních železobetonových opěrách. „Svým šířkovým uspořádáním bude odpovídat stávajícímu stavu převáděné komunikace III/3353," doplnil ředitel Dvořák. Protože po silnici s bouraným mostem vedou trasy autobusových linek Pražské integrované dopravy, cestující na této trase musí počítat se zpožděním – a v okolí místa prací i s dalšími omezeními. Na lince číslo 490 (Strančice – Stříbrná Skalice) je zastávka Hrusice, Na Šmejkalce do odvolání přemístěna ke zmiňované křižovatce s uzavřeným výjezdem na Hrusice; zastávka Hrusice pak do provizorních stanovišť mezi Hospodou U Sejků a kostelem sv. Václava. Ta platí i pro linku 651 (Nespeky – Hrusice), na níž však je zastávka Na Šmejkalce dočasně zrušena. Delší jízdní doby na lince 490 ovlivnily i provoz linky 653 (Ondřejov – Kaliště): kvůli zajištění návaznosti dochází u vybraných spojů k posunům času odjezdu.

Autor: Milan Holakovský