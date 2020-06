Cesta Česka. Tak je někdy podle svých tvůrců označována Poutní cesta Blaník – Říp, propojující dvě nejslavnější české hory. Prochází významnou částí středních Čech: Benešovsko, Kolínsko, Nymbursko, Praha-východ, Mělnicko (a to s takovými zastávkami jako jsou například Sázava, Kouřim, Sadská či Stará Boleslav).

Cesta Česka se také jmenuje spolek zaměřený na české tradice a smysluplné trávení volného času, který stojí za jejím vznikem. Tvůrci ji nejen představují na www.cestaceska.cz a v tištěné publikaci, ale průvodcem putujícím jsou i jejich vlastní mobily – díky QR kódům z 52 tabulek umístěných po celé trase na rozcestnících Klubu českých turistů, nepřehlédnutelných díky červenému písmenu C se srdcem. Na ně za organizační tým obzvlášť upozorňuje Jana Cenefelsová.

Poznat kraj i sebe sama

„Poutní cesta Blaník – Říp, jejíž motto je Poznej českou zemi a sám sebe, se skládá ze sedmi etap – a každá má samostatné téma k zamyšlení,“ připomněla Cenefelsová k trase, na níž není podstatné jen to, kudy poutník šlape, ale také co si nese v sobě: vlastní motivaci k putování, svůj cíl i osobní myšlenky. A Cenefelsová zmiňuje i to, co doporučuje nést s sebou: „Zájemci mohou nově sbírat razítka do tištěného Poutníkova deníku, který patří společně s turistickou mapou poutní cesty k doporučené výbavě.“

Nová poutní cesta nabízí nejen poznávání krajiny, ale i mapování sebe sama – jak díky tématům inspirujícím k zamyšlení, tak i vzhledem k výzvě, kterou dálkové putování představuje, připomněl předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. „Trasa propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Je rozdělená do sedmi etap: tak akorát, aby se jedna etapa dala ujít během dne či víkendu,“ připomněl záměr tvůrců trasy, kteří příliš nepočítají s tím, že by lidé chtěli urazit celou štreku na jeden zátah; třeba o dovolené. Je nicméně vyzkoušeno, že vcelku ji zvládnout lze: klidným tempem to zabere osm dní.

Ucelená trasa v mapě i v hlavě

„Doporučujeme putovat maximálně tři etapy najednou,“ radí Chmelař, z jehož slov plyne, že jde o více než pouze projít, vidět a zvítězit nad svou pohodlností. „Důležitá jsou témata, která člověka vedou k sobě samému a k pochopení jeho vztahů a osobních životních priorit,“ poznamenal. S tím, že témata, jež jsou nabízena k jednotlivým etapám, dohromady tvoří také ucelenou trasu: myšlenkovou; společně nabízející ucelený požitek. „Poutník, který absolvuje celou pouť a využije témata jako inspiraci pro přemýšlení a rozjímání, tak prožije svůj příběh od začátku až do konce,“ upozornil Chmelař.

Návod na putování krajinou, podél památek i duchovních míst, ale i se sebou samým a ve svém nitru, mohou nabídnout právě web Cesta Česka i tištěné materiály. Na webových stránkách se také účastníci putování mohou zapsat do elektronické Knihy poutníků.

Sedm úseků cesty mezi památnými horami

* Etapy Poutní cesty Blaník – Říp:

1. Louňovice pod Blaníkem – Český Šternberk

2. Český Šternberk – Sázava

3. Sázava – Kouřim

4. Kouřim – Sadská

5. Sadská – Stará Boleslav

6. Stará Boleslav – Mělník

7. Mělník – Říp



* Co nabídnou webové stránky:

- Podrobné informace k jednotlivým etapám včetně popisu trasy, údajů o její délce, výškovém profilu, časové náročnosti.

- Podněty jak a proč putovat, k poutníkově výbavě, témata k zamyšlení pro jednotlivé etapy a návodné otázky k nim.

- Detailní mapy, fotografie z trasy, odkazy na místní zajímavosti – a nechybí ani osobní pozvání od lidí z regionu.

- Postupně aktualizovaný a doplňovaný seznam míst, ve kterých lze získat další informace o okolí, možnostech ubytování, občerstvení včetně čerpání vody a zakoupení suvenýrů.



Zdroj: www.cestaceska.cz