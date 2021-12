Cenné je množství zapojených dobrovolných spolupracovníků (a tím četnost dat z desítek tisíc sledovaných lokalit), stejně jako možnost porovnávat takto získaná data z jednotlivých let.

Vyhrají sýkorky, anebo vrabci?

Jedničkou středočeských pozorování se letos v lednu stal vrabec polní. Z celkových 112 702 v kraji nahlášených ptáků se stal zhruba každým šestým: bylo jich celkem 19 119. Získal tak pomyslné prvenství, přičemž na dalších příčkách následovali sýkora koňadra a vrabec domácí. V Praze byly medailové pozice rozdány jinak: prvenství patří koňadře, následované holubem domácím a havranem polním.

Také celorepublikově je premiantem koňadra; v četnosti však následují vrabci: polní a domácí. Jak to dopadne příště? Ukáže se to vlastně již zanedlouho. Další ročník Ptačí hodinky, v pořadí již čtvrtý, vyhlásili ornitologové na termín 7. až 9. ledna.

Už nyní je však čas připravit se, připomínají. A ne pouze kvůli chystanému sčítání ptactva za pomoci veřejnosti. S příchodem zimního počasí s teplotami pod nulou a sněžením nastala vhodná doba oprášit krmítka a začít s přikrmováním opeřenců – a třeba i zkusit jeho návštěvníky sledovat „nanečisto“; zatím opravdu jen pro vlastní potěšení.

Amatérské pozorování krmítek přináší i odborná překvapení

Zvlášť pro děti to může být vhodný kontakt s přírodou z pohodlí domova. Stejně tak si ji mohou přiblížit třeba lidé, kteří se ocitnou v koronavirové karanténě. Takový kontakt však nemusí mít jen podobu krmítka, nabízí Dita Hořáková z České společnosti ornitologické i další možnosti.

„Přírodu si můžeme pozvat až k sobě tím, že připravíme krmítko a pítko, anebo tak, že uděláme naši zahradu přátelskou a lákavou pro živočichy. Například necháme na stromě pár nesklizených jablek, shrabeme listí na kupu místo kompletního odklizení a z větví uděláme hromadu, která bude ptákům sloužit jako úkryt i spižírna,“ představuje možnosti, které nestojí peníze ani úsilí.

Zbytky z kuchyně se nehodí

Zmiňované „oprášení krmítka“ přitom není míněno pouze obrazně – a podle podle upozornění Hořákové není aktuální nejen na začátku sezony. „Je zásadní krmítka pravidelně čistit: jednou týdně vydrhnout kartáčkem a nechat důkladně vyschnout,“ připomněla.

Upozorňuje také, že kdo se rozhodne potěšit volně žijící ptačí kamarády, třeba nyní k Mikuláši, má tyto dárky volit vhodně. „Kosům jablka, brhlíkům slunečnicová semena a sýkorám vlašské ořechy,“ nabízí vhodný výběr. I k tomu lze najít doporučení na webové adrese ptacihodinka.birdlife.cz; rady a tipy jsou k dispozici i ve formě videonávodů.

Pro sčítání ptáků jsou cenná i hlášení těch, kteří neviděli ani peříčko

Dlouhodobě ornitologové zdůrazňují, že pokud se ptáky rozhodneme přikrmovat, je důležité dělat to zodpovědně. Než jim nechtěně uškodit, to raději nekrmit! Nehodí se pečivo či kuchyňské zbytky, které jsou mastné, solené nebo kořeněné; to všechno je špatně.

Ornitologové však nedoporučují ani lojové koule v síťkách, prodávané přímo k tomuto účelu. Jednak síťky označují za zbytečný jednorázový plast, jednak varují, že v nich ptáci mohou uvíznout drápkem. Navíc se často stává, že prázdné síťky zůstanou viset na stromech až do jara, mohou spadnout – a pokud je sežere pes nebo ježek přilákaný vůní, přinese mu to problémy. Koule je proto lepší kupovat bez sítěk – nebo vyrobit domácí a umístit je do tubusových krmítek.