Sýkora koňadra „prvenství“, tedy pozici nejpočetnějšího návštěvníka sledovaných krmítek, obhájila i celorepublikově, připomněla Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. S tím, že je to i zásluhou 35 270 jednotlivců, rodin či třeba i školních kolektivů, kteří se v termínu 7. – 9. ledna zapojili do sčítání, organizovaného jako projekt občanské vědy, a předali ornitologům údaje o svých pozorováních. Ti vyhodnocením hlášení od velkého počtu pozorovatelů a jejich porovnáním s výsledky z minulých let mohou určit, kteří ptáci u nás přibývají – či naopak ubývají. Další příležitost ke společnému pozorování ve jménu vědy bude v termínu 6. – 8. ledna 2023, kdy se uskuteční pátý ročník Ptačí hodinky.