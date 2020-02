Oficiálně výprava odstartuje od pražského Rudolfina 22. 2. dvě minuty po druhé odpolední, sdělil Deníku Daniel Potocký mediálně zastupující společnost Tatra Trucks. Bude to tedy odjezd se samými dvojkami – pokud ji tedy fanoušci pustí podle plánu a nebude z toho chvíle zdržení, jež by třeba vytvořila i jinou působivou číselnou řadu: 22. 2. 2020: 2.22…

Unikátní cestovatelský automobil bude v centru hlavního města k vidění už dopoledne. To se uskuteční tisková konference zakladatelů projektu (a současně klíčových účastníků výpravy) Marka Havlíčka a Petra Holečka, kteří novinářům představí své plány: i za střídavé účasti zájemců, jejichž finanční příspěvky umožnily naplnění záměru, navázat na podobnou expedici z přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století a během tří let projet 69 zemí na čtyřech kontinentech.

Následovat bude doprovodný program spojený se setkáním členů expedice s veřejností před Rudolfinem, který má svou přítomností ozdobit i známý jezdec Tomáš Tomeček; ten v posledním ročníku rallye Africa Eco Race (tedy novodobého nefalšovaného „Dakaru“) vybojoval třetí místo mezi kamiony.

Ranní start ale bude patřit středním Čechám. „V osm hodin ráno bude posádka expedice vyrážet z Kokořínska, udělá zastávku v Neratovicích – a pak zamíří k pražskému Rudolfinu,“ sdělil Deníku Potocký. Také odjezd z Prahy bude provázet velká pozornost příznivců, a to nejen na místě slavnostního startu. Výprava se na výpadovce na D1 setká s fanoušky, kteří ji ve svých autech vyprovodí směrem na Brno. Právě v Brně a pak ještě v Bratislavě se chystají další rozloučení spojená se slavnostními odjezdy.