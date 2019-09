Průjezdnost sídlišť pro hasiče se zlepšila. Někde výrazně!

/FOTOGALERIE/ Není to bez komplikací, ale jde to. Tak mohou středočeští hasiči po kontrolách průjezdnosti sídlišť, do nichž se v pátek třináctého v rámci Dne požární bezpečnosti zapojilo všech 32 stanic profesionálních hasičů v celém kraji, odpovědět na častý argument řidičů aut, jejichž nesprávné parkování omezuje a zdržuje příjezd rozměrné hasičské techniky k místu zásahu.

Den požární bezpečnosti ve znamení kontrol průjezdnosti | Foto: HZS Středočeského kraje

Co šoféři namítnou, je nasnadě: své auto tak, aby překáželo, nikdo nestaví schválně; každý je rád, že v přeplněných ulicích zaparkuje alespoň nějak. Přesto čerstvé zkušenosti ukazují, že s trochou snahy se dá stát tak, aby bylo možno projet. Ukazuje to alespoň srovnání pátečních testů průjezdnosti s těmi dřívějšími, kdy byly výsledky daleko horší: někde to šlo nevalně, jinde ještě hůř. A nyní? „V některých z projížděných měst se oproti loňskému roku průjezdnost pro požární techniku výrazně zlepšila,“ chválí mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Například v Berouně se řidiči naučili parkovat velmi ohleduplně – a i nástupní plochy pro požární techniku byly volné a pro hasičské vozy přístupné,“ připomněla. Sedmnáct tisíc padělků schroustala drtička Přečíst článek › Tahle příznivá zkušenost přitom nebyla ojedinělá. Lépe než v minulosti projížděli hasiči některými lokalitami i v dalších městech. Naopak jinde změna veškerá žádná. „Například v kladenské části Rozdělov je průjezdnost dlouhodobě špatná i pro osobní vozidla. Parkování je zde velmi náročné, takže hasiči chápou, že možností na sídlištích moc není,“ připouští Fliegerová – jedním dechem však připomíná slogan hasičské kampaně: „Když jde o život, přeparkovat nestihnete.“ Připomíná, že je na zamyšlení každého, zda není jiná možnost, kde odstavit své vozidlo. A jde to. Za příklad zlepšení může posloužit opět Kladno: v Podprůhonu sice strojník cisterny musel řídit velmi opatrně, avšak projel bez většího zdržení. „V Kutné Hoře je dlouhodobě nejhorším místem z hlediska průjezdnosti zástavba v centru města – oproti tomu ostatní části byly průjezdné bez větších problémů,“ připomněla Fligerová další zkušenost: komplikovaná bývá situace nejen v ulicích vroubených paneláky, ale také mezi historickými domy. Středočeští hasiči společně s kolegy v Praze v pátek také rozjeli spolupráci na projektu, jehož název vlastně říká vše: „3 metry k životu“; ve středních Čechách vznikl již před třemi roky. Právě motoristy na sídlištích chtějí společně upozorňovat, jak široké místo k průjezdu potřebují automobilový žebřík nebo cisternový vůz. Projekt podle slov Lucie Jelínkové z centrály pražských hasičů cílí především na slušné řidiče a řidičky. „Neuvědomují si možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti,“ konstatovala Jelínková. I ona upozorňuje, že na sídlištích, budovaných především v 70. a 80. letech, bývá průjezd problematický – a nástupní plochy pro požární techniku nepřístupné. Tyto nástupní plochy jsou zpravidla zřízeny v blízkosti bytových domů s výškou nad 12 metrů (o pěti a více nadzemních podlažích); většinou je označují zákazy vjezdu, stání nebo zastavení. Součástí projektu je zároveň spolupráce s místní samosprávou zaměřená na hledání opatření, jež by vyhovovala jak obcím, tak složkám integrovaného záchranného systému. Vyskočte na špičku v technologiích, nabízí starostům ministerstvo Přečíst článek › Že to hasiči nedělají kvůli tomu, že by je bavilo řidiče sekýrovat, ale proto, aby se při případných mimořádných událostech dalo předcházet fatálním následkům, potvrzují zkušenosti z reálných zásahů. V té souvislosti mluvčí Fliegerová připomíná třeba zásah při požáru paneláku v Mladé Boleslavi z 5. června, kdy hasiči pomocí výškové techniky zachránili člověka a psa. Rovněž pátého, ale v srpnu, zase pražští hasiči za pomoci výškové techniky zlikvidovali plameny na balkonu bytového domu v ulici Vnoučkova. Zmínila také zásah v mělnické Bezručově ulici ze 3. září, kdy z panelákového bytu vycházel dým z oken i pode dveřmi – a nikdo neotvíral. Když se hasiči dostali dovnitř přes balkon sousedů a za pomoci výškové techniky, ukázalo se, že v prázdném bytě zůstal na vařiči zapomenutý kastrůlek. Hasiči věří, že s šířením osvěty mohou pomoci i samotní motoristé. Připravili proto samolepky, které si lidé mohou vyzvednout na všech stanicích profesionálních hasičů ve středních Čechách i v Praze (a k dispozici budou také na preventivních akcích). Obrázky s textem Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu si lidé mohou nalepit na zadní část svého auta. Jak parkovat nejen na sídlištích

Parkovat pouze na vyznačených místech

Neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku

Neparkovat před nadzemními i nad podzemními hydranty

Neparkovat v křižovatkách

Zdroj: HZS Středočeského kraje

Autor: Milan Holakovský