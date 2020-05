Ve finanční podpoře provozu lodních přívozů přepravujících lidi přes Vltavu či Labe, ale i Berounku, jež je známá už z minulých let, pokračuje Středočeský kraj. V pondělí jeho radní rozhodli, že mezi šest obcí a měst, které přívozy provozují, by se mělo rozdělit celkem 3,57 milionu korun. Zatím jde však pouze o doporučení, které ještě podléhá schválení krajských zastupitelů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Podporu získaly přívozy v obcích a městech Branov, Klecany, Máslovice, Oseček, Úholičky a Nymburk, kde dočasně nahrazuje lávku pro pěší a cyklodopravu přes Labe, a to do doby výstavby nové lávky,“ shrnul středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) rozhodnutí rady kraje. Vysvětlil tím současně, proč pro radnici v Nymburce má být určena podpora o řád vyšší než pro ostatní provozovatele převozních prámů. Původní lávka tam byla záměrně stržena v reakci na to, že se v pražské Troji lávka stejné konstrukce zřítila i s lidmi do Vltavy.