Jak se kde žije? Benešov na 19. místě, další města až na chvostu žebříčku

Je to taková velká otázka: v kterém městě se usadit natrvalo? Částečně se na to pokouší odpovídat různé žebříky. V jednom takovém se ukázalo, že Benešov je z více jak 200 obcí na 19. místě. Další města v žebříku ale už tak dobře nedopadla. Taková Vlašim skončila na 148. místě; a co více, Votice dokonce na 173. místě žebříku.

Za srovnávacím testem pro celou republiku stojí společnost Obce v datech a poradenská firma Deloitte. Zahrnuje všech 206 obcí s rozšířenou působností, z nichž 26 je středočeských. A co se hodnotilo? Analytici posuzovali veřejná dostupná data podle 29 různých kritérií. Těmi byli například podmínky pro bydlení, až přes úroveň zdraví, zabývali se ale také otázkou spolkového života; to totiž odráží lokální mezilidské vztahy. K nejvýraznějším meziročním posunům přispěly – až už z hlediska zlepšení, či zhoršení – zvláště změny v přílivu mladých obyvatel, dostupnosti lékařské péče, vztahy konkrétních regionů k hazardu a vývoj nezaměstnanosti; některé oblasti také „sráží" zhoršená kvalita ovzduší. Pro střední Čechy vyznívá příznivě, a to zvláště v nejbližším okolí metropole. Republikové prvenství z loňského roku obhájily Říčany, na druhém místě figuruje Praha (na jejímž postavení se proti loňsku také nic nezměnilo) – a do první desítky se dostala ještě tři další středočeská města: na čtvrtém místě Černošice (loni 3.), na pátém Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (7.) a na 8. místě Beroun (6.). Možnost srovnání s loňským rokem je podle Jana Havránka, jednatele společnosti Obce v datech, unikátní: protože byl projekt spuštěn v loňském roce, jde o vůbec první možnost postihnout nejen aktuální stav, ale i možné trendy. Zjištění naznačující pro různé regiony souvislosti mezi náklady na život a jeho kvalitou může posloužit občanům při rozhodování, kde se usadit – a od počátku je tento index zamýšlen také jako cenný podklad pro práci starostů i zastupitelů. Dokáže jim napovědět, nač by se bylo vhodné zaměřit (a do budoucna navíc postihne, jak se toto úsilí daří). „Letos je k dispozici vůbec první srovnání vývoje kvality života v jednotlivých obcích. A každý další rok bude z tohoto pohledu zajímavější. Věříme, že transparentní srovnání s dalšími obcemi na základě dat bude pro vedení obcí užitečným nástrojem a impulsem k pozitivním změnám," shrnul Havránek hlavní cíl tvůrců žebříčku. Připomněl, že 29 sledovaných indexů se soustřeďuje do trojice hlavních kategorií. Jsou jimi zdraví a životní prostředí; materiální zabezpečení (zde jde jak o práci, tak o bydlení či vzdělání) a vzdělání i služby včetně vztahů mezi lidmi. Index kvality života ve středních Čechách

1. Říčany

4. Černošice

5. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

8. Beroun

19. Benešov

28. Hořovice

29. Mnichovo Hradiště

31. Kralupy nad Vltavou

35. Mladá Boleslav

46. Český Brod

58. Slaný

63. Kolín

88. Poděbrady

92. Kladno

94. Lysá nad Labem

96. Nymburk

116. Sedlčany

123. Dobříš

136. Neratovice

138. Rakovník

143. Kutná Hora

147. Čáslav

148. Vlašim

157. Mělník

167. Příbram

173. Votice



