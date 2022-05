Vakcína funguje i nahonem

„Za první čtyři měsíce letošního roku jsme ve středních Čechách zaznamenali 43 případů Lymeské borreliózy (za stejné období v roce 2021 to bylo 15) a dva případy klíšťové encefalitidy (loni rovněž dva),“ konstatovala Šalamunová. S dodatkem, že v případě Lymeské borreliózy je účinná léčba antibiotiky – a proti klíšťové encefalitidě existuje očkování.

Jestliže pro třídávkové schéma platí, že za ideální se považuje začít na konci roku s podáním druhé dávky po jednom až třech měsících, aby byl příjemce chráněn na jaře (třetí, posilující dávka se pak aplikuje po pěti až dvanácti měsících), tahle rada lidem, kteří by se pro očkování rozhodli právě nyní, moc platná nebude. Šalamunová však nabízí i možnost nechat se naočkovat na poslední chvíli v rámci zrychleného schématu, kdy druhá dávka následuje již dva týdny po podání dávky první (a posilující má stejný odstup jako při standardním schématu). „Nově je očkování proti klíšťové encefalitidě lidem nad 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,“ připomněla.

Kdy se klíště „pustí“ samo?

Odborníci zdůrazňují, jak důležité je objevit přisáté klíště včas. Nemoc se podle nich nepřenáší okamžitě, ale v průběhu několika hodin. Důležitá je proto důkladná prohlídka po návratu z přírody – a nejlépe ve dvou; s asistencí někoho dalšího. „Klíšťata se nejčastěji přisávají v podkolenních jamkách, podpaží, za ušima, na hlavě ve vlasech, v tříslech a v intimních partiích,“ radí Šalamunová, na které části těla se obzvlášť zaměřit. „Obdobnou prohlídku je třeba provést i následující ráno,“ přidává další doporučení.

Odstraňovat klíště radí s použitím rukavic a s dezinfekcí místa přisátí. Klíčové je klíštětem opatrně kývat ze strany na stranu pomocí pinzety, klíštěk, nebo speciální karty se zářezy; po chvíli by se klíště mělo uvolnit. Pak je správné místo opětovně dezinfikovat. Tím však starost nekončí: i nadále je třeba postižené místo pozorovat – a v případě zarudnutí pokožky okamžitě navštívit lékaře.

Jak se chránit v přírodě i v parku?

- Zvolit vhodné, ideálně světlé oblečení (klíšťata jsou na něm lépe vidět) s dlouhým rukávem a uzavřenou obuv; případně nohavice zastrčit do ponožek.

- Velmi vhodná je aplikace repelentů proti klíšťatům, a to především na boty, ponožky, kalhoty, případně i na kůži.

- Pro minimalizaci rizika napadení klíštětem se doporučuje omezit pohyb v travnatých či křovinatých porostech, pohybovat se spíše po zpevněných cestách, nelehat a nesedat si do trávy.

- Je třeba mít na paměti, že klíšťata se často vyskytují i v parcích a zahradách.



Zdroj: Dana Šalamunová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje