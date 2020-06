Přívaly vody mohou přinést hodně rychlé povodně

Do třetí hodiny odpolední se ve čtvrtek 18. června středočeským hasičům zásahy spojené s vlivy počasí vyhýbaly, jako by bouřky neměly ani potuchy o výstraze, kterou v souvislosti s jejich očekávaným řáděním vydali meteorologové. Pak to ale přišlo.

Ilustrační foto. | Foto: HZS Středočeského kraje