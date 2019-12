Vzorem je Svět záchranářů fungující v Karlových Varech – a to tak úspěšně, že termíny pro návštěvu školních výprav mívá obsazeny dlouho dopředu. Ve středních Čechách by měla podobná, ale větší centra vzniknout dvě: u Zaječova na Berounsku a v Lysé nad Labem na Nymbursku. Podle slov hejtmanky se počítá s tím, že budou sloužit nejen Středočechům, ale i obyvatelům sousedních krajů; jejich hejtmani už prý projevili zájem.

I s tím souvisí výběr lokalit: nikoli někde u Prahy, aby to bylo ze všech částí kraje relativně blízko, ale tak, aby dojezdové vzdálenosti byly dostupné i od sousedů. Především však volba vychází z nabídek, jimiž na poptávku kraje po vhodných pozemcích reagovaly radnice. V té souvislosti prohlásil Dan Jiránek (ODS) na posledním jednání krajského zastupitelstva, že jako primátor Kladna bude prověřovat, proč se hejtmanství, pokud oslovilo obce a města, nepřihlásil také tamější magistrát. Takový projekt by se mu v Kladně zamlouval.

Hlavním posláním „světů záchranářů“ má být simulace krizových situací, s nimiž se lze setkávat v běžném životě, a nácvik, jak se při takových příležitostech zachovat. Či ještě lépe: jak jim předcházet. Ať už jde například o nehody, požáry – nebo třeba maléry, k nimž může dojít na vodní ploše.

Počítá se s hlavním zaměřením na školy i s výukovými programy pro veřejnost, podle karlovarského vzoru, avšak jako cvičiště by budoucí záchranářská centra měla posloužit také záchranným složkám. „Chceme spolupracovat se záchrannou službou, hasiči, policií i vojáky,“ plánuje Jermanová, podle níž je velmi důležitá využitelnost nejen pro laiky, ale i pro profesionály.

Stamiliony? Snad z Bruselu i Prahy

K tomu, aby se koplo do země na počátku stavby, je nicméně ještě daleko. Více pokročily přípravy projektu u Zaječova, kde už kraj získal potřebné pozemky. V obci se kolem záměru vedly diskuse, ozvali se odpůrci odmítající výstavbu a trvající na tom, že nový prvek není v krajině na okraji brdské oblasti žádoucí – v obecním zastupitelstvu ale převážil názor, že záchranářské centrum Zaječovu prospěje. Pozemky obec kraji prodala za symbolickou jednu korunu.

„Stavět se začne, až budou peníze,“ konstatovala hejtmanka. Ze studie, která se už pro Zaječov připravuje, by měly vyplynout předpokládané náklady. Předběžné odhady naznačují, že na vybudování jednoho centra by mohlo být třeba kolem 200 milionů korun. Dohromady tedy kolem 400 milionů. „Až to budeme vědět přesně, začnu finanční prostředky shánět,“ uvedla Jermanová. Zdroj vidí v evropských fondech – a o spolupráci chce žádat i ministry vnitra, obrany a premiéra.

Předpokládané hlavní součásti „světa záchranářů“

- Altán, amfiteátr

- Domov a jeho rizika; dílna a garáž

- Doprava; dopravní hřiště

- Horská služba

- Kybernetické bezpečnost

- Lanovka a opičí dráha

- Operační středisko integrovaného záchranného systému

- Podzemí a jeho nástrahy

- Policie

- Požáry, hasiči, mimořádné události

- První pomoc

- Rizika ve výškách

- Tábořiště

- Ubytovací prostory

- Železnice a železniční přejezd



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje