Do soupeření o rozdělení 50 milionů z krajského rozpočtu v rámci takzvaného participativního rozpočtu, který hejtmanství začalo označovat jako „projekt Můj kraj“, se nakonec zařadí jedna a čtvrt stovky rozmanitých záměrů. Vyplývá to z pondělních informací krajského úřadu, podle nichž je aktuálně, těsně před ukončením posuzování přihlášených projektů, vyhodnoceno jako realizovatelných 122.

Ty už úředníci podrobili rozboru všech náležitostí s konstatováním, že všechny požadované podmínky splňují. K jejich zařazení do finálového hlasování je tak potřebný už jen formální krok: schválení radou kraje. Hlasovat pak budou moci lidé s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje, a to od 16. května do 15. června.