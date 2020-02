Dopolední zklidnění však ještě neznamenalo konec řádění živlů. Kolem poledne se přihnala další vlna vichru s množstvím dalších škod – a hasičům opět výrazně vzrostl počet nově nahlašovaných událostí. A ještě s větší intenzitou než po ránu! Událostí souvisejících se silným větrem krajské operační středisko hasičů zaznamenalo mezi 12. a 13. hodinou přes 150 – a o hodinu později napočítalo dokonce 339 událostí, z nichž 322 mělo souvislost se silným větrem. Od 14 do 15 hodin pak již následoval „útlum“: ze 106 výjezdů souviselo s větrem 98.

O hodinu později, ve čtyři odpoledne, vyčíslili středočeští hasiči počet aktuálně evidovaných větrných výjezdů na 1080, počítáno od nedělní desáté večer. Čerstvě v rámci kraje zaznamenali 78 událostí, z toho 74 souvisejících s větrem. A pátá odpolední, kdy končila výstraha meteorologů před nárazy větru na oranžové úrovni, jež znamená vysoké nebezpečí, přinesla konstatování, že počet překročil 1100. A asi i působivých 1111. Ze 72 událostí souviselo s větrem 63.

V naprosté většině se jednalo o likvidaci spadlých stromů a zásahy u poškozené střešní krytiny. Někde šlo dokonce o stržení celé střechy. Vichr však natropil další škody. Třeba v Mladé Boleslavi poničil okna školy či v Kladně zdivo opravovaného domku. Podíl měl i na dopravních nehodách: strom spadl na dodávku a větev na osobák, auto najelo do reklamy, na Mladoboleslavsku a Kolínsku se převrátily návěsy. A těch silnic, co muselo být dočasně uzavřeno! I železničních tratí, kdy cestujícím někdy nezbylo než čekat až přes hodinu…

Hotová práce začínala znovu

Komplikace dokázal vichr dopravit až do jednotlivých domácností. Kvůli nefungující elektřině musela jít sousta dětí do hajan bez televizního večerníčku, avšak možná „romanticky" při svíčkách. „Situace se zhruba do poledních hodin vyvíjela slibně,“ posteskla si mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. „Bohužel: druhá vlna vichřice způsobila další desítky poruch, a to i na stejných místech, kde jsme již pracovali celé dopoledne,“ konstatovala. Připomněla, že pády stromů a větví nejen přetrhaly vodiče. „Na řadě míst došlo k poškození či destrukci podpěrných bodů, ulomení izolátorů,“ upřesnila.

Bezpečno ještě není

To nejhorší bychom měli mít za sebou. Podle výstrahy meteorologů skončila platnost červeného stupně rizika, varujícího před extrémně silným větrem, v pondělí ve 13 hodin. Oranžové varování před vysokým stupněm nebezpečí spojeným s velmi silným větrem se stalo minulostí o čtyři hodiny později. Nyní už je aktuální pouze žlutá úroveň upozorňující na silný západní vítr s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu. Platí až do úterní 20 hodiny. Stále však mohou padat stromy i nastat komplice v dopravě. A nadále také platí zákaz pálení na otevřeném prostranství, který středočeští hasiči kvůli vichru vyhlásili.