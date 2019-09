Zkušenost z Úval na Praze-východ, kde se kamerový dohled už testuje, naznačuje, že právě tohle může být cesta, jak přispět ke snížení nehodovosti na přejezdech. Nasazení kamer v rámci pilotního provozu tam dokázalo snížit počet přestupků na třetinu. Čísla se alespoň zdají hovořit jednoznačně. Během sledovaných 10 měsíců v roce 2017 tam došlo k 375 dopravním přestupkům – a za stejné časové období loni se jejich počet snížil na 131.

Nejde však jen o cifry ve statistických tabulkách. Že se situace v Úvalech zlepšila, potvrzuje i tamější starosta Petr Borecký (nez.), podle jehož slov už to bylo neúnosné. „Během provozu tohoto zařízení došlo k razantnímu poklesu počtu přestupců,“ pochválil dopady kamerového dohledu.

Jedním dechem ale upozornil, že hříšníky rozhodně nejsou jen řidiči. Poukázal na to, že videa z bezpečnostních kamer zachycují – a to prý „běžně“ – také dospělé v roli chodců, kteří vedou za ruku přes koleje dítě; červená nečervená. Klidně dokonce i dvacet sekund po spuštění výstražných světel! „Vždy mi běhá mráz po zádech, když si uvědomím, že přes tento přejezd jezdí vlaky rychlostí až 120 kilometrů za hodinu – a vzhledem k výjezdu ze zatáčky je vidíte opravdu na poslední chvíli,“ poznamenal starosta. Lichý je navíc obecně rozšířený předpoklad, že přijíždějící vlak přece každý dobře uslyší už z dálky. Není to pravda.

V hledáčku správců železnice se nicméně aktuálně ocitají motoristé. Právě riskující řidiči podle SŽDC nejvíce ohrožují zdraví a životy nevinných lidí ve vozidle či ve vlaku. A právě na takto nebezpečné šoféry (a v blízké budoucnosti někde i na ty, kteří zapomínají na rychlostní limity pro přejíždění přejezdů) budou políčeny kamery, jejichž instalace se chystá na vybraných místech po celé zemi. „Ti, kteří dodržují pravidla, se postihu obávat nemusí,“ ujistil generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. S tím, že cílem je postihovat skutečné piráty silnic: stíhat takové počínání, které může vést k vážným nehodám. A bohužel – často i vede.

Drážní inspekce ČR nedávno upozornila, že proti loňsku se počet nehod na přejezdech zvýšil bezmála o 17 procent. Za prvních sedm měsíců roku se jich v celé republice stalo 116 – a 23 lidí je nepřežilo. V posledních letech navíc přibývá malérů s tragickými následky. „Zatímco dříve lidé umírali při každé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to již při každé šesté,“ varuje inspekce. Téměř polovina nehod se podle jejích záznamů stala na přejezdech vybavených výstražnými světly bez závor – navzdory tomu, že takových přejezdů je z celkového počtu pouze čtvrtina.

Kamery sledující dění na křížení silnice s kolejemi bylo v minulosti už možno někde zaznamenat – novinkou však je to, že nahrávky ze systémů, jejichž instalace se chystá nyní, budou umožňovat přímé pokutování řidičů za protiprávní jednání. Při plánování jejich rozmístění spolupracuje SŽDC i s policií (samotné odhalené přestupky se však budou řešit v režii úředníků obcí s rozšířenou působností). Do budoucna chce SŽDC také přimět radnice, aby kamerové systémy budovaly na svých pozemcích – a také je samy zaplatily. Argumentovat bude tím, že mohou počítat s výtěžkem z pokut.