Pražské centrum pro uprchlíky je přehlceno, muselo vyhlásit stop stav

ČTK

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru v pondělí 7. března kvůli množství lidí zastavilo na 24 hodin přijímání dalších žadatelů. Sdělila mluvčí hasičského sboru Pavla Jakoubková. Hasiči podle ní vypravili čtyři autobusy s uprchlíky do dalších krajských center, dva míří do Jihomoravského kraje, jeden do Kutné Hory a jeden do Liberce.

Uprchlíci z Ukrajiny v Kongresovém centru, Praha. | Foto: Deník/Radek Cihla

Zprávu o stop stavu podle svých slov mluvčí dostala před 13. hodinou, primátor města Zdeněk Hřib (Piráti) před tím hovořil o možnosti uzavření v odpoledních hodinách. "Museli jsme vyhlásit stop stav asistenčního centra pomoci v Kongresáku! Personální kapacity jsou vyčerpané a nemáme kde dál brát," uvedl Hřib následně na twitteru s tím, že bude apelovat na Rakušana na větší přerozdělování do krajů. Museli jsme vyhlásit stop stav asistenčního centra pomoci v Kongresáku! Personální kapacity jsou vyčerpané a nemáme kde dál brát. Nápor přesahuje možnosti metropole. Budu apelovat na @Vit_Rakusan za větší přerozdělování příchozích do jednotlivých krajů. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 7, 2022 Primátor před tím na tiskové konferenci řekl, že v centru nyní čeká asi 2000 lidí. Celkem podle ranních informací centrum od začátku ruské invaze evidovalo 11.851 osob, v neděli jich bylo 3284. Zejména v sobotu se před centrem tvořily dlouhé fronty. Mluvčí hasičů řekla, že sbor bude dále řešit přepravu lidí do center v jiných krajích. ⚠️ S ohledem na dlouhé čekající lhůty Krajské asistenční centrum pomoci Praha (KACPU) nebude během následujících 24 hodin přijímat nové uprchlíky.



? Odbavení osob bude přesměrováno na ostatní méně vytížená krajská asistenční centra pomoci převážně hasičskými autobusy. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) March 7, 2022 Asistenční centrum funguje zároveň i pro Středočeský kraj, který již otevřel dvě další v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi a další v úterý otevře v Příbrami. Praha nejprve centrum zřídila v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí, od pátku jej přesunula do většího Kongresového centra. Hřib dnes řekl, že město stále neplánuje otevřít další asistenční centrum, protože to není možné z důvodu organizační složitosti a nedostatku pracovníků. Podpora Ukrajině: Zoo Praha nabízí benefiční prohlídky i programy pro rodiny Asistenční centra po celém Česku zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Za deset dní od začátku útoku na Ukrajinu, který Rusko zahájilo 24. února, uteklo do sousedních zemí už přes 1,5 milionu lidí. Podle odhadů do Česka přijelo zatím zhruba 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny převažují mezi nimi ženy, děti a lidé ve vyšším věku.