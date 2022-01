Praha si vybrala trolejbusy. Budou jednou jezdit i do středních Čech?

Do nové fáze vstupují středočeské diskuse o budoucnosti elektřiny ve veřejné dopravě, které loni v říjnu vedly k opuštění plánů na přípravu jedné z chystaných trolejbusových linek propojujících hlavní město s jeho okolím. Nyní už je jasněji v tom, jaké trolejbusy by z metropole časem mohly do středních Čech zajíždět.

Kloubový trolejbus SOR TNS 18. | Foto: archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy

Naznačuje to rozhodnutí pražského dopravního podniku, který uzavřel rozhodování o větší zakázce na dodávku bateriových kloubových trolejbusů; v této chvíli pro Prahu. Vybral si vozidla SOR TNS 18 od společnosti SOR Libchavy. Prozatím jich chce za čtvrt miliardy korun nakoupit patnáct. Odmítnutí baterie nebaterie Naplňování plánů na takzvanou ekologizaci veřejné dopravy i za pomoci zavádění trolejbusů nezačalo ve středních Čechách zrovna úspěšně. V říjnu kraj opustil plány na přípravu trolejbusové trasy, jež měla nahradit příměstské autobusy na lince 377 – z Prahy přes Brázdim, Mratín, Polerady, Sluhy a Veleň až do Kostelce nad Labem na Mělnicku. Proti se postavili občané a vlastně i představitelé obcí, odmítající kvůli trolejbusům „zadrátování“ prostředí, kde žijí, trolejemi a sloupy. V pondělí jsme začali stavět infrastrukturu pro trolejbusovou linku z Palmovky do Miškovic. Dnes můžeme oznámit, že jsme s DPP vysoutěžili 15 kloubových bateriových trojebusů společnosti SOR Libchavy. Od roku 2022 budou jezdit v trase linky 140. pic.twitter.com/zzyvfA9R5l — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) January 14, 2022 Nepřesvědčil je ani středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) argumentem, že se počítá s provozem takzvaných parciálních vozidel vybavených akumulátory, jež troleje potřebují pouze v části trasy. Z prvních dvou plánovaných tras trolejbusů vyjíždějících z Prahy do středních Čech tak zůstal zachován záměr jejich zavedení na lince 375, spojující s Prahou Brandýs nad Labem-Stanou Boleslav. Byť ani zde se to neobešlo bez výhrad. Výběr ze tří různých nabídek Nyní má hlavní město jasno v tom, jaké konkrétní trolejbusy si vybralo pro provoz na svém území – a to včetně okrajové části hlavního města ve směru právě k Brandýsu nad Labem. Jedná se o Miškovice – a dopravní podnik bude nové trolejbusy nasazovat na linku číslo 58 z Palmovky právě do Miškovic. Nyní tam jezdí autobusová linka 140. Zavedení trolejbusů obce odmítly. Kraj ustoupil, záměr opouští O výběru trolejbusů informoval Deník vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Daniel Šabík. „Vítězem veřejné zakázky na nákup 15 nových bateriových kloubových trolejbusů, kterou DPP vypsal v loňském roce, se stala společnost SOR Libchavy s nízkopodlažním vozidlem SOR TNS 18 – v konfiguraci s elektrovýzbrojí od pražské firmy Cegelec,“ shrnul, co je nového. Připomněl, že DPP v tendru obdržel celkem tři nabídky – kromě té vítězné také od společností Carrosserie HESS a Škoda Electric. „Celková hodnota zakázky je 220,4 milionu korun; o bezmála 80 milionů nižší, než byla její předpokládaná hodnota,“ připomněl Šabík. Příznivce dopravy bude jistě zajímat mimo jiné i domovská garáž. Odpověď zní: Klíčov. Garantovaný dojezd 12 kilometrů Jako první začnou trolejbusy s celovozovou klimatizací, jež mohou převážet až 134 cestujících (z toho 41 sedících) jezdit právě na lince 58. „Samozřejmostí je vybavení systémem naklápění karoserie (kneeling) pro snížení nástupní hrany a usnadnění nástupu cestujících nebo výklopnou plošinou pro osoby s omezenou schopností pohybu,“ připomněl Šabík k vlastnostem vozidla. Zmínil i vybavení zařízením pro automatické počítání cestujících, kamerovým systémem v interiéru, čelní nehodovou kamerou, boční a couvací kamerou – a navíc i kamerou snímající trolejové sběrače. Dvě z objednávaných vozidel budou ještě vybavena automatickým zařízením pro preventivní postřik troleje proti námraze. „Je to současně plně bezemisní vozidlo; topení i klimatizace jsou napájeny výlučně elektricky,“ připomněl Šabík, co bude zajímat i laiky. Pro provozovatele je důležitý rovněž systém energetického managementu, který umožní vzdálené sledování stavu baterií včetně plánování nabíjení a kontroly dodržení potřebného dojezdu. Zrovna tohle by ale laiky zaujalo rovněž: dojezd na baterky je jedním z témat, kolem kterých se točí středočeské debaty. Trolejbusy se vracejí, zázemí jim poskytne chátrající dům z roku 1952 Tak tedy: trakční akumulátory, jejichž záruční doba je 72 měsíců (šest let), během ní musí zaručit schopnost ujet 12 kilometrů. I s použitím topení nebo klimatizace, a to za jakýchkoliv podmínek klimatických i těch provozních (včetně plné obsazenosti, zachování maximální povolené rychlosti či se započtením zastavování ve všech zastávkách nebo rozjezdů na křižovatkách). Na zbytek vozidel se vztahuje záruka v trvání 108 měsíců (devět let); deklarovaná životnost je minimálně 15 roků. Základní cena jednoho vozidla s kompletní výbavou dosahuje 14,55 milionu korun. Dodávka však obsahuje i další složky – mimo jiné čtyři nabíječky a sedm sad pro diagnostiku závad. „V rámci této veřejné zakázky DPP vysoutěžil také možnost dodání náhradních trakčních akumulátorů včetně jejich výměny za cenu 1,44 milionu korun za kus,“ upozornil Šabík, že odběratel už pamatuje i na budoucí výměnu baterií. První trolejbusy mají vyjet už letos První z trolejbusů, jež mají být dodávány postupně do 14 měsíců od podpisu smlouvy, by se v trase nynější linky 140 měly zkušebně objevit ještě před koncem letošního roku. Budování první regulérní novodobé trolejbusové linky v Praze, právě na trase Palmovka–Miškovice, začalo v pondělí 10. ledna. Náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě), který je současně předsedou dozorčí rady DPP, v té souvislosti připomněl, že trolejbusy nejenom zvýší komfort cestujících, jestliže nabídnou plynulejší a tišší jízdu. Klade důraz i na zlepšení životního prostředí, jestliže dieselové autobusy budou nahrazeny bateriovými trolejbusy. „V prudkém stoupání Prosecké ulice mají autobusy spotřebu zhruba 52 litrů nafty na sto kilometrů. To je obrovská zátěž hluku a emisí,“ nabídl Scheinherr souvislosti. Základní technické údaje o trolejbusu SOR TNS 18:

- Výrobce: SOR Libchavy

- Délka: 18 750 mm

- Šířka: 2550 mm

- Rozvor: 5900 mm přední, 6750 mm zadní

- Celková maximální hmotnost: 29 000 kg

- Maximální rychlost: 65 km/h

- Počet náprav: 3

- Počet poháněných náprav: 1 (zadní)

- Počet dveří: 4

– Nástupní výška: 330 mm

- Celkový počet sedadel: 41 (z toho dvě sklopná)

- Celkový počet cestujících: 134

- Deklarovaná životnost vozidla: 15 let

- Garantovaný deklarovaný dojezd na baterie: minimálně 12 km i s použitím topení nebo klimatizace

- Výkon trakčního elektromotoru: 240 kW

- Kapacita trakční baterie: 106 kWh

Zdroj: dopravní podnik hl. m. Prahy

