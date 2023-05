Týden zbývá na rozhodnutí zájemcům, kteří uvažují o tom, že si letos vyšlápnou na některou z tras již 65. ročníku legendárního dálkového pochodu Praha–Prčice. Do Prčice se sice pochodníci vypraví až v sobotu 20. května, avšak rozhodně nestačí se v tento den probudit, posoudit aktuální počasí – a případně vyrazit. Stejně jako loni je nezbytnou podmínkou účasti předchozí přihláška s elektronickou registrací na konkrétní trasu.

Do Prčice se z Votic vydaly na svou trasu i bez registrace Irena z Vlašimi a Míša z Prahy. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Dana Horáková za organizátory z KČT Praha upozornila, že jiná možnost startu nebude možná. „Nelze tedy přijít přímo na start a registrovat se až tam,“ zdůraznila s odkazem na oficiální stránky pochodu. Tam pořadatelé nabízejí možnost registrace do půlnoci ve čtvrtek 18. května.

„Registrací vás provede jednoduchý návod a po zaplacení startovného na účet obdržíte e-mail s údaji potřebnými pro odstartování na příslušném startu,“ vysvětluje Horáková zájemcům.

Startovné činí 40 korun za osobu (bez dalšího rozlišování účastníků pro případné zvýhodněné ceny). Na startu pak pak už stačí ukázat e-mail s QR kódem – v chytrém telefonu nebo vytištěný na papíře – a účastníci dostanou mapu s místem pro razítka z kontrolních stanovišť.

Pokud je pod jedním kódem registrováno více účastníků (může jich být až dvacet), musí odstartovat společně: po prvním využití bude kód neplatný.

Běžným účastníkům je někam vstup zakázán

Bez předchozí registrace v rámci systému je jedině třináctikilometrová trasa z Miličína, určená výhradně vozíčkářům (či dalším lidem s průkazy ZTP a ZTP/P) a jejich doprovodu. Samostatné účastníky bez handicapu na ni pořadatelé nepustí. To platí i pro rodiče s dětmi; včetně těch v kočárku. I pro tuto trasu ale web nabízí kontakty, jejichž prostřednictvím mají zájemci o účast dát o sobě vědět: ozvat se Pražské organizaci vozíčkářů.

Pro pěší pochodníky je připraveno celkem šestnáct tras o různé dálce a s místy startu v hlavním městě, na Praze-západ, Benešovsku, Příbramsku i na Táborsku a Písecku. Nejkratší, dětská, trasa vede z Votic a měří 23 kilometrů. Přístupná je pouze dětem s maximálně dvěma osobami staršími 15 let jdoucími jako doprovod.

Nejkratší trasy pro dospělé, které začínají v Petrovicích, Táboře, Milevsku a Sedlčanech, měří od 30 do 32 kilometrů. Cyklisté mohou vybírat ze čtyř tras v délce od 61 kilometrů (což je dětská trasa z Tábora) do 74. Hned tři vedou z jižních Čech, zbývající začíná v Praze na Hájích.

Tam také tradičně startuje nejdelší štreka označovaná jako Trasa Karla Kulleho s udávanou délkou 70+ kilometrů (a kvůli vzdálenosti je podmínkou účasti jednorázová lékařská prohlídka). Zrovna u této trasy pořadatelé připomínají, že zbývá „posledních pár míst“. A totéž se týká ještě tří dalších tras v délkách 30 do 43 kilometrů.

Stále ale zůstává otevřena možnost registrace pro všechny trasy. Druhá nejdelší pěší trasa, padesátikilometrová, vede z Pikovic. Bratři Miroslav a Ladislav Kosovi, kteří ji vyznačili mimo jiné v malebné krajině kolem Kosovy Hory, nicméně připomínají: je fyzicky náročná, zejména v první polovině.

Doprava? Tradičně s důrazem na vlaky

Pořadatelé také doporučují věnovat pozornost informacím o dopravě. „Z cíle v Prčici pojede kyvadlová doprava do železniční zastávky Heřmaničky, odkud pojedou zastávkové vlaky i rychlíky do Prahy i do Tábora. Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic je zajištěn autobusy odjíždějícími z náměstí v Sedlci,“ připomněla Horáková to nejzásadnější.

Odjet do Sedlčan je také možné vlakem z Olbramovic. Jak pro příjezd účastníků pochodu k některým místům startu, tak pro odjezd České dráhy tradičně posilují spoje.

S omezeními souvisejícími s konáním pochodu musí 20. května počítat i řidiči. Mimo jiné bude uzavřena silnice mezi Heřmaničkami a Prčicí. V Prčici bude platit od 10 do 20 hodin zákaz stání pro motorová vozidla.