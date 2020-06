Praha, jak ji neznáte: prázdná. Kam vyrazit, než ji opět zaplní turisté?

/FOTOGALERIE/ Do města duchů má v současné době sice hodně daleko oproti prvním týdnům koronavirové krize, přesto je jiná. Tichá. Prázdná. Známá pražská místa si můžete prohlédnout, aniž byste museli překonávat davy turistů. Dlouho to ale nejspíše trvat nebude: pokud tedy chcete vidět Prahu tak, jak ji neznáte a dlouho neuvidíte – aspoň můžeme doufat – máte pro to ještě jedinečnou příležitost. A to teď.

Z návštěvy Prahy v době koronavirové. | Foto: DENÍK/Michal Bílek