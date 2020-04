A nic na tom nemění fakt, že právě na působení pečovatelů se často pozapomíná, když jsme si v souvislosti s nynějšími koronavirovými časy navykli s obdivem hodnotit především nasazení zdravotníků, pracovníků veřejných složek, prodavačů – nebo třeba doručovatelů či řidičů veřejné dopravy.

Umělci své díky vyjadřují v rámci iniciativy Děkujeme pečovatelkám a pečovatelům. Deník na to upozornila Eva Kroupová z Institutu sociální práce, který vzkaz kumštýřů pro pracovníky terénních sociálních služeb tlumočí dál prostřednictvím videa sdíleného na facebookové stránce Žít doma. Je to totiž právě pomoc týmů terénních sociálních služeb, jež lidem, kteří by se jinak neobešli bez ústavní péče, nadále umožňuje zůstat v domácím prostředí. „Taktéž riskují vlastní zdraví, čelí velké nejistotě, únavě, stresu či návalu emocí,“ připomněla Kroupová nesnadné postavení lidí z pečovatelských služeb v nynější době.

Za vznikem iniciativy Děkujeme pečovatelům a pečovatelkám stojí právě Institut sociální práce, který dlouhodobě podporuje rozvoj pečovatelských služeb – a mimo jiné chválí přístup Středočeského kraje, jehož představitelé podporují proměnu pečovatelských služeb od donášky obědů a obstarání úklidu v instituce zajišťující skutečnou péči v domácím prostředí. Předseda a odborný garant Institutu sociální práce Jakub Čtvrtník připomíná, že pečovatelkám i pečovatelům jsou samozřejmě vděčni především lidé, kterým jejich pomoc dennodenně usnadňuje jejich životy. „Zároveň ale v důsledku situace posledních dní vnímá důležitost jejich role stále více lidí, kteří dosud jejich pomoc nepotřebovali. Cítíme, že je nyní velmi důležité, aby se o tom pečovatelské služby a všichni pečující dozvěděli,“ osvětlil Čtvrtník vznik děkovací inciativy.

Na výzvu reagují známé osobnosti i další lidé prostřednictvím krátkých videí natočených na mobil – ale také pomocí děkovných komentářů sdílených na facebooku Žít doma. Shodují se na jednom: obrovský a ještě větší dík náleží všem pečujícím, kteří i za aktuálního nouzového stavu pomáhají seniorům nebo lidem s postižením žít tam, kde se cítí nejbezpečněji: doma.

Pečovatelky jsou ochotné docházet i k nakaženým

Uplynulé týdny přitom rozhodně nebyly jednoduché. Chyběly dezinfekce i roušky – a z kraje, kdy kvůli šíření koronaviru nastal hlad po ochranných prostředcích, leckde dokonce měli pochybnosti, zda se podaří doplňovat alespoň zásoby jednorázových rukavic. O něčem navíc si bylo možno nechat jen zdát. „Některé z našich pečovatelek jsou připravené docházet i k nemocným s potvrzenou koronavirovou nákazou,“ připomněla například Mária Okruhlicová, vedoucí pečovatelské služby Spokojený domov v Mnichově Hradišti. „Ochranný oděv ale není k sehnání,“ posteskla si.

Přístup zaměstnanců si pochvalují i v hlavním městě – třeba ředitelka Pečovatelského centra Prahy 7 Martina Pojarová. „Musím říct, že všichni zaměstnanci fungují neuvěřitelně. Bála jsem se, kolik lidí se může hodit marod, nebo bude chtít hlídat děti, vnoučata…“ svěřila se. „Nic z toho se ale nestalo. Jsou velmi loajální k našim klientům!“ A zaznamenat lze rozmanité příběhy, jak vypráví vedoucí pečovatelské služby v Praze 7 Bedřiška Kotmelová. „Narazili jsme na takového staršího šmrncovního pána, který nám řekl, že nakoupit si on určitě zvládne sám, že se alespoň trochu vyvětrá. Když jsme mu ale vzápětí nabídli, jestli by nestál o to, abychom mu čas od času zatelefonovali, tak úplně zjihnul: vstoupily mu slzy do očí – a řekl, že za to by byl moc rád.“