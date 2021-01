Aktuálně běžící výběrové řízení, jehož vítěz vystřídá Zdeňka Dvořáka na postu ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, jenž má být odvolán na sklonku února, není jediným krokem vedoucím ke změně na významném manažerském postu v krajských službách.

Připravuje se i vyhlášení výběrového řízení na šéfa další významné příspěvkové organizace, a to Integrované dopravy Středočeského kraje. Jejím řízením je poté, co po ročním ředitelování odešel do společnosti Arriva vlaky někdejší náměstek ředitele Českých drah Michal Štěpán, již od loňského 1. června dočasně pověřen Tomáš Duroň.

Samotný Dvořákův konec je poněkud výjimečný. Vystřídání ředitele správy silnic, kterého část nynějších vládců kraje v minulém volebním období bombardovala kritikou z opozičních lavic, ohlásilo už programové prohlášení nové rady kraje. Nebývá přitom obvyklé v tomto dokumentu, představujícím základní koncepci pro čtyřleté volební období, informovat o chystaném vyhazovu kteréhokoli manažera.

Změna ve vedení spolku

Významná změna přišla i ve Středočeském inovačním centru. To sice není příspěvkovkou, jde o spolek, jehož spoluzakladatelem je i Středočeský kraj – nicméně o jeho významu i roli vypovídá už to, že sídlí a má kancelářské prostory přímo v budově krajského úřadu. V čele už nestojí Marek Špok, který na ředitelské pozici působil krátce přes rok. Správní rada zvolila do vedení jednoho z pracovníků inovačního centra Pavla Jovanoviče. Tým vede od 1. ledna.

Hledá se i šéf úřadu

Změny se týkají i samotného krajského úřadu. Aktuálně největší pozornost asi vyvolá nástup Martiny Kemrové, jež je z dřívějška známá jako dlouholetá – 18 roků! – mluvčí mobilního operátora T-Mobile. Ta se na základě výsledků výběrového řízení od pátku 15. ledna stane vedoucí tiskového oddělení kanceláře hejtmanky. Marek Rejman, jenž na tomto postu šéfa krajských mluvčích působil dřív, odešel ještě před říjnovými krajskými volbami; už loni v létě.

Krajský úřad nicméně ve středu na svém webu informoval, že došlo i na povolební odchody a příchody, jež se týkají také dalších sledovaných a prestižních úřednických pozic. Je známo, že na sklonku uplynulého roku, k 31. prosinci, rezignoval ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Nástupce se nyní hledá ve výběrovém řízení; zájemci se mohou hlásit do pátku.

Prozatím je vedením úřadu pověřen Vítězslav Kaliba, který nastoupil na krajský úřad k 1. prosinci. Ve výběrovém řízení získal post zástupce ředitele pro sekci řízení úřadu a samosprávy. To je pozice, na níž dříve působil Roman Šubert. Jeho odchod vyvolal pozornost už v červenci – stejně jako konec Rejmana (jenž nicméně svůj konec vysvětloval vyvozením osobní odpovědnosti z nezvládnutí komunikace v „kauze trestního oznámení na záchranářku“, spojované s tehdejší hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou z ANO).

Volný byl také post zástupce ředitele pro sekci veřejných služeb, bezpečnosti a majetku. Toho se od 1. ledna ujal vítěz výběrového řízení Jindřich Schenk.

Stejně jako ředitel úřadu Holub odešla na sklonku loňského roku také vedoucí kanceláře hejtmanky Hana Mastrini. Její nástupce či nástupkyně se zatím hledá ve výběrovém řízení, které dosud není ukončeno. Prozatím je pověřen zastupováním Josef Řihák, který měl dřív na starosti protokol.

Aktuálně vypsaná výběrová řízení kraje:

- Ředitel/ka Krajského úřadu Středočeského kraje

- Asistent/ka hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (za STAN)

- Asistent/ka náměstka hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiřího Snížka (Piráti)

- Ekonom

- Odborný referent vnitřní bezpečnosti

- Odborný referent pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí

- Koordinátor Regionální stálé konference Středočeského kraje – projektový a finanční manažer

- Ředitel/ka příspěvkové organizace Oblastní muzeum Praha-východ



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje