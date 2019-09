Dny kolem státního svátku na sklonku září považuje za konec sezony řada uživatelů rekreačních lodí na přehradách. Právě v této době svá plavidla vyzvedávají z vody a odvážejí k zazimování. Vstříc jim vychází státní podnik povodí Vltavy, a to opatřeními na Slapech i na Orlíku.

Hráz Orlické přehrady. | Foto: Povodí Vltavy

Na Slapech garantuje od pátku do neděle přechodné zvýšení hladiny v nádrži, a to na kótě minimálně 270,00 metru nad mořem, informoval Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy. Usnadní to podle jeho slov manipulaci s plavidly.