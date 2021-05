„Hlavní město zdůrazňuje, že veškeré kroky jsou v tuto chvíli preventivní a případně bude dále reagovat na vývoj situace. Město je také v kontaktu s organizátory víkendových Svatojánských slavností Navalis," informoval magistrát v tiskové zprávě.

„Jsme v kontaktu jak s Povodím Vltavy, tak s městskými částmi, kterých se tato situace týká. Hladinu a průtok řeky budeme v následujících dnech bedlivě monitorovat,” říká primátor Zdeněk Hřib.

Vodní toky navíc nesou řadu splavených věcí a kvůli tomu je například zastavena plavba přes plavební komoru Modřany, která je těmito předměty a nánosy ucpaná. Pořadatele slavností město o tomto faktu informovalo, s tím, že splavené předměty mohou v následujících hodinách či dnech ohrozit bezpečnost účastníků slavností, zejména plavců otužilců ve Vltavě.

Prevence je lepší

„Vrata na Čertovce byla uzavřena dnes po poledni, k vyklizení a zabezpečení náplavek dojde do dnešního večera. Od té doby nebudou náplavky přístupné veřejnosti. Obyvatelé musí vozidla z náplavek odstranit nejpozději do dnešních 18 hodin, jinak budou kvůli jejich ochraně odtažena. Poté budou pražské náplavky uzavřeny také pro pěší. Vyklizený a uzavřený prostor bude ve zvýšené míře monitorován hlídkami městská státní policie. Uzavírka platí do odvolání,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Potápěči z vody kontrolují stav uzavřených protipovodňových vrat. pic.twitter.com/JtVcHoKeaW — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) May 14, 2021

Metropole preventivně informovala o možném vývoji nájemce a trhovce na náplavkách již v předstihu několika dní. „Chápu, že nikomu nejsou příjemná další omezení volného pohybu po městě, zvláště po všech těch covidových omezeních. Nicméně je lepší jít cestou prevence a být připraven, kdyby meteorologická situace byla natolik závažná, že by došlo až na povodeň. O situaci o pražských náplavkách budeme informovat na sociálních sítích a webech hlavního města i náplavky,“ uvedl k uzavření pražských náplavek radní Jan Chabr.

Průtok vody Prahou bude částečně řízený regulací na vodních nádržích. Vodní dílo Orlík má podle Povodí Vltavy dostatek prostoru pro naplnění. Praha by se měla blížit k průtoku 500 m3 za sekundu, což odpovídá prvnímu stupni povodňové aktivity.

Plánovaný průtok znamená zastavení plavby v části Vltavy u Holešovic, kde je limit pro uzavření plavby průtok 450 m3 za sekundu. V dalších částech města jsou limity pro uzavření plavby vyšší – v centru 600 m3/s a u Jiráskova mostu 800 m3/s.