V plechové schránce našli restaurátoři celkem osm jednotlivě balených „balíčků” s ostatky svatých, například sv. Adalberta – Vojtěcha, listiny a vzkazy ze dvou minulých rekonstrukcí z roku 1857 a 1958.

„Aby tradice zanechání zprávy budoucím generacím byla zachována, umístili jsme do schránky dopis od starosty města a farníků a také vínovici z naší místní Palírny Radlík. Ta tak bude zrát na věži kostela dalších mnoho let,“ uvedl Jakub Musil z Palírny Radlík.

Do schránky byl vložen vedle destilátu také list papíru s doplňujícími informacemi: Palírna Radlík byla založena v roce 1998 a díky poctivému přístupu a tradičnímu způsobu destilace na dvoukotlové měděné aparatuře se nám podařilo získat mnoho ocenění. Budoucím generacím bychom rádi odkázali to nejlepší, co v současnosti máme - naší vítěznou vínovici, která je dlouhodobě vysoce hodnocena, což dokládají mnohé úspěchy na prestižních soutěžích destilátů.