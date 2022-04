I tak byste Zemanův portrét na mnohých školách ve středních Čechách i Praze hledali těžko. Jiří Cabrnoch, ředitel Základní školy Letců R.A.F. v Nymburce, má rezervovaný postoj ke stávající hlavě státu od začátku Zemanova funkčního období. „Na tyto výzvy k sundání jeho portrétů nebudeme nijak reagovat z prostého důvodu. V naší škole nikdy portréty prezidenta Zemana nevisely. Ve třídách jsou státní znaky. A v ředitelně mám soukromě stále portrét prezidenta Václava Havla, který jsem nikdy nesundal,“ uvedl ředitel nymburské školy.

Milost pro Baláka: Někteří středočeští soudci za ni Zemana ostře kritizují

Už dříve se v podobném duchu vyjádřil i Vlastimil Špinka, ředitel Základní školy Václava Havla v Poděbradech. „V naší škole ve třídách nikde nevisí. U mě v ředitelně jsou vedle státního znaku Masaryk a Komenský. Chování současného prezidenta je ostudné. Například i kvůli užívání vulgarit nemůže Miloš Zeman sloužit dětem jako vzor," poznamenal ředitel poděbradské školy.

Stejné je to i v rakovnickém gymnáziu Z. Wintra. Obrazy prezidenta tam nevisí už od doby, kdy zmizela povinnost mít je v každé třídě. Ředitelka Zdeňka Vondráčková ovšem politické výzvy k odstranění portrétu Miloše Zemana tak jako tak odmítá. „Je velmi mnoho věcí, se kterými nesouhlasím, a můžeme vést děti určitým směrem, ale neuznávám, pokud někdo vyzve k sundání obrazu prezidenta. Pořád je to náš prezident. Školy by si měly zachovat určitý druh svobody, je to jejich odpovědnost, zda ho tam chtějí mít, nebo ne,“ uvedla.

V berounské obchodní akademii měli jasno už dávno. Také tam byste při návštěvě na stěnách tříd podobiznu Miloše Zemana hledali jen těžko. Na otázku, zda v zařízení budou na apel olomouckého radního nějak reagovat, tak zazněla odpověď, že už není třeba. „Výzvu následovat nebudeme, protože už nemáme ze tříd co dávat pryč,“ prohlásil ředitel školy Jaroslav Šturc.

Po škole na úřad práce: Nejhorší uplatnění mají absolventi s výučním listem

Na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře zase místo prezidentského portrétu visí ve třídách kříž.

Také v hlavním městě není Zemanův portrét právě trendy. „Portréty prezidenta jsme v učebnách měli jen v prvních letech mandátu Václava Klause. Během jeho prezidentování jsme na jejich místa instalovali státní symboly, které musí být v místnosti během maturitních zkoušek. Já osobně souzním s výzvou olomouckého radního. Vedení Pražského hradu dělá jeden přešlap za druhým. Naposledy to byla skandální milost nebo cesta kancléře do Kataru. Po zvolení nového prezidenta si dovedu představit, že by se portréty do naší školy vrátily. Musel by s tím ale pochopitelně souhlasit pan ředitel,“ uvedl zástupce ředitele Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářské v Poděbradské ulici v Praze Milan Bujárek.