Jako vhodná lokalita pilotního provozu poptávkové dopravy bylo vybráno Kolínsko , konkrétně okolí Českého Brodu s kvalitním železničním napojením na Prahu, ale s chybějící návaznou autobusovou dopravou ve večerních hodinách. Do pilotního projektu budou zapojeny dva mikrobusy.

Ty si cestující bude moct objednat pro dopravu do okolních obcí pomocí mobilní aplikace PID Lítačka či telefonické linky. Integrovaná doprava Středočeského kraje nyní připraví vše potřebné pro spuštění zkušebního provozu nové služby v létě 2024. Zkušební provoz by měl pravděpodobně odstartovat 1. července, mikrobusy budou jezdit od sedmi hodin večer do půlnoci.

S objednáváním a plánováním tras pomůže umělá inteligence

Jízdné bude dle Tarifu PID stejné jako ve stávajících vlacích a autobusech PID ve Středočeském kraji. „Mnoho lidí dnes používá auto, protože se třeba pozdě večer nemají jak dostat domů. V lepším případě s autem dojedou k nejbližšímu nádraží a dál do Prahy už jedou vlakem. Díky poptávkové dopravě budeme moci zajistit dopravu domů i v okrajových časech, takže auto už nebude nutnost, ale možnost volby,“ uvádí radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Středočeský kraj otestuje na Kolínsku poptávkovou veřejnou dopravu. Pilotní projekt se uskuteční v okolí Českého Brodu od července 2024.Zdroj: se souhlasem IDSK

Takzvaná poptávková doprava je koncept dopravy, která nepracuje s fixními trasami, jízdními řády nebo časy jako klasická linková doprava. Umožňuje zcela dynamickou tvorbu tras, které jsou vytvořeny na míru cestujícím podle jejich skutečné poptávky.

Tento doplňkový způsob veřejné dopravy úspěšně funguje v mnoha evropských zemích a pro jeho úspěch hrají zásadní roli moderní technologie. Ty mají na starosti sběr a zpracování poptávek od cestujících a jejich přeměnu v konkrétní optimalizované trasy, a to vše v reálném čase. Objednávání cest a plánování tras zajistí plně automatická dohledová aplikace založená na umělé inteligenci.

K řízení vozidel postačí řidičské oprávnění skupiny B

Středočeská příspěvková organizace IDSK nyní připraví s vybraným dodavatelem technologie na bázi umělé inteligence plně automatický systém objednávání jízd, který bude uživatelsky napojený na mobilní aplikaci PID Lítačka. K dispozici bude také telefonická linka, aby si službu mohli objednat i lidé, kteří nedisponují chytrým telefonem. Více informaci najdete na webu PID.

„Ve Středočeském kraji rozšiřujeme dopravu o nový vstřícný produkt. Výhody dostupnosti veřejné dopravy spojené s flexibilitou dopravy individuální mohou nejen rozšířit dostupnost služeb v okrajových časech dne a týdne, ale také nahradit stávající méně efektivní autobusové linky a ve spojení s moderními technologiemi za méně peněz přilákat do veřejné dopravy více cestujících,“ dodává ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Jednou z výhod poptávkové dopravy bude i to, že k řízení vozidel postačí řidičské oprávnění skupiny B. Snížení nároků na řidiče tak pomůže snížit nedostatek řidičů autobusů, se kterým se již delší dobu potýkají téměř všichni dopravci.