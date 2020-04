A byť někde zákaz napouštění bazénů z vodovodu (stejně jako třeba zalévání zeleně či záhonů) vydávají kvůli nedostatku vody, postoj k plnění bazénů vodou „z kohoutku“ se letos proti minulým letům mění.

Třeba Vodovody a kanalizace Beroun dokonce vydaly doporučení, jak při napouštění bazénu z vodovodu mají lidé postupovat, aby nikomu nepřivodili problémy. Jak sousedům, tak i vlastní domácnosti. Upozorňují, že takový odběr by neměl překročit 500 litrů za hodinu – a desetinásobek, tedy pět kubíků, za 24 hodin.

Není přitom třeba hlídat a přepočítávat červená číslíčka počitadla vodoměru. Jako pomůcka k nastavení vodního proudu může posloužit obyčejné vědro: desetilitrový kbelík. Pak stačí nastavit proud vody tak, aby se kbelík nenaplnil rychleji než za tři minuty.

To alespoň platí pro každého, kdo by chtěl napouštět bazén přes den. Jako vhodnější dobu však vodárny doporučují noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech výrazně nižší. Pak si lze dovolit i odběr dvojnásobný: s naplněním vědra za půl druhé minuty. Platí to ale jen v noci – a také za předpokladu, že podobně své bazény zrovna nenapouštějí také lidé v sousedství.

Vodárny také doporučují přítok průběžně kontrolovat – a ne jenom kvůli tomu, aby voda zbytečně neodtékala bez užitku, pokud by hadice náhodou vyklouzla z bazénu ven. Může se také stát, že změny tlaku ovlivní rychlost proudu vody, přičemž se v potrubí uvolní zákal. Pokud k tomu dojde (hrozí to zvláště v odběrových špičkách po ránu a leckde také navečer), je třeba napouštění zastavit a počkat na vhodnější dobu.