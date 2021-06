Extrémní bouřky, které ve čtvrtek 24. června večer šokujícím způsobem zdevastovaly jih Moravy, byly ke středním Čechám relativně milosrdné - byť i na zdejší region se vztahovala výstraha meteorologů s nejvyšší úrovní rizika. Vody tu sice spadla kvanta, stromů také - přesto ale řádění živlů ve středních Čechách vlastně nebylo mimořádné.

Apokalypsa v Lužicích, některými ulicemi se prohnalo ve čtvrtek večer tornádo. | Foto: Deník/Petr Turek

„Od včerejší deváté hodiny do dnešní sedmé ranní jsme měli půl stovky událostí souvisejících s počasím,“ řekla v pátek Deníku mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová. Mezi těmito takzvanými technickými zásahy převažovaly odstraňování stromů spadlých na vozovku a čerpání vody ze zatopených sklepů a budov. A byl to sice šrumec, pro vlastníky či uživatele objektů, které zasáhla voda, také velký malér – nicméně pořád se vlastně jednalo o hasičskou rutinu. „Nezaznamenali jsme případ, který by byl mimořádný,“ potvrdila Zemanová.