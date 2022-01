Základním výcvikem s tímto zaměřením nyní procházejí i členové vybraných hlídek středočeské policie. Zkušenosti mohou uplatnit vlastně celoročně. Jak nyní v zimě, kdy se snadno stane, že někdo propadne pod led, tak v létě – to zase bývá nutné pomoci například posádkám převržených lodí. Celoročně pak může jít třeba o dopravní nehody, po nichž se auto ocitne ve vodě.

Zdroj: Youtube

Jestliže se před lety, kdy vybavení služebních aut policie ve středních Čechách začaly doplňovat automatizované externí defibrilátory (AED) pořizované ve spolupráci s krajským úřadem, mluvilo o tom, že to má smysl, pokud by se s jejich pomocí podařilo zachránit jediného člověka se zástavou oběhu, je dnes tento cíl naplněn mnohonásobně. Stejné je to nyní s doplňováním aut pomůckami usnadňujícími efektivní záchranu tonoucích. Přičemž nechybí ani trénink zaměřený na jejich účinné využití.

Hlídkaři, ale i běžní policisté

Základní výcvik připravující policisty na situace, kdy je třeba dostat z vody topícího se člověka, začal v rámci středočeské policie již předloni, připomněla vedoucí Školního policejního střediska Sadská Petra Hofmanová. Loni pak jím prošli instruktoři služební přípravy ve výcvikovém středisku – a pod jejich vedením policisté z prvosledových hlídek. Pokračovat se bude i letos, ujišťuje Hofmanová. S tím, že bude rozšířen; se zapojením nejen prvosledových hlídek, ale i policistů z týmů na obvodních odděleních.

Pytlík s lanem hned po ruce

Vozidla prvosledových hlídek už také mají potřebné vybavení. Nejen házecí pytlíky, které umožňují dostat k člověku ve vodě lano, jehož se lze zachytit, ale i zmiňované „ledvinky“ – speciální vaky nafukované pomocí patrony s oxidem uhličitým. „Takto nafouknutý záchranný vak slouží k plavání na volné vodě; zajišťuje bezpečnost plavce nebo tonoucího,“ vysvětlila Hofmanová. Připomněla, že házecí pytlíky doplnily také vybavení služebních aut některých obvodních oddělení – hlavně těch, jejichž hlídky působí v oblastech, kde jsou větší řeky.

Zdroj: Youtube

Hofmanová současně oceňuje, že na záchranu tonoucích z vody policisté umějí navázat i na břehu, a to poskytováním první pomoci do příjezdu zdravotnických záchranářů. K tomu jsou opakovaně cvičeni – včetně nácviku používání AED, kdyby to bylo potřeba. A byť policisté nemají ambice záchranáře nahrazovat, stále zůstávají jen poučenými laiky, jejich akce mohou ve chvílích, kdy jsou odborníci teprve na cestě, přispět k záchraně lidského života.