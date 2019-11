Preventivní rady a informace předávali nakupujícím v nákupním centru, avšak zaměřili se rovněž na řidiče aut na parkovišti. Pro svá upozornění sice zvolili poněkud jinou formu, než naznačují úvodní věty – což však nic neubírá na naléhavosti jejich sdělení. Občany v úterý upozorňovali především na kapesní krádeže a vloupání do vozidel na parkovištích u obchodních center.

„Nakupujícím policisté předávali preventivní doporučení, jak této trestné činnosti předcházet. Zároveň jim předávali letáčky s preventivními radami, které se týkaly obezřetnosti,“ shrnula význam akce policejní mluvčí Veronika Čermáková. Upozornila také na přítomnost policistů z oddělení hlídkové služby v Čestlicích a z obvodního oddělení v Říčanech. „Monitorovali dění u nákupních domů a na parkovištích,“ uvedla Čermáková.

Stoupající zájem o nákupy v předvánočním období, často navíc umocněný i spěchem a roztržitostí, dokážou náležitě využít chmatáci všeho druhu. Navíc moc dobře vědí, že právě v tomto čase u sebe hodně lidí často nosí i více peněz než obvykle – navzdory rozmachu plateb nejen kartami, ale i mobilem nebo pomocí chytrých hodinek. Zloději vědí své – a číhají na nepozorné zákazníky.

Leckdy ani nemusí čekat dlouho. „Především ženy si často odkládají své kabelky přímo do nákupního vozíku – nebo si je na vozík zavěsí a myslí si, že je tak mají pod kontrolou. Opak je ale pravdou,“ upozornila Čermáková s tím, že k okradení zákazníka zkušenému zloději stačí skutečně jen okamžik. „Oběť si tak krádeže ani nevšimne – a že nemá peníze, často zjistí až u pokladny,“ varuje Čermáková.

Na parkovištích u nákupních center zase nenechavce lákají hlavně věci viditelně odložené uvnitř auta. Někdy však chmatáci dokážou zneužít i přítomnosti řidičů, jejichž pozornost plně zaměstnává překládání zboží z nákupního vozíku do zavazadlového prostoru!

Policie radí nejen před Vánoci



- Své tašky, batohy, kabelky mějte vždy na očích.



- Při nákupu nenechávejte svoji kabelku (tašku, batoh) volně bez dozoru v nákupním košíku. Noste ji u těla a vždy zapnutou.



- Peněženku, doklady a telefony nikdy nenechávejte navrchu tašek.



- Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence, ale na jiném bezpečném místě.



- Při placení v obchodech platební kartou nebo při vybírání finanční hotovosti dbejte zvýšené pozornosti. Všímejte si svého okolí – a zda vás někdo nepozoruje.



- Dávejte si pozor na své věci ve frontách a tlačenicích mezi zákazníky.



- Při ukládaní nakoupeného zboží do vozidla nenechávejte bez dozoru svoji kabelku, peněženku a další cenné věci.



- Zavazadla, cenné věci, elektroniku a podobně nenechávejte viditelně odložené ve vnitřním prostoru vozidla. Vše uložte do zavazadlového prostoru; menší věci potom můžete uložit do uzavíratelných přihrádek v palubní desce.



Zdroj: Policie ČR