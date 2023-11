Každoroční vzpomínání na blízké, kteří už opustili tento svět,s sebou tradičně přináší obvyklý zvýšený automobilový ruch kolem pietních míst a také specifickou hřbitovní kriminalitu.

Své zesnulé si lidé připomínají i na hřbitově v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Květinová výzdoba na hrobě se nám zatím nikdy neztratila, ale svíčky, ty ano. Už několikrát,“ potvrdila na dotaz Deníku paní Renata upravující hrob na novém benešovském hřbitově. „Pokaždé do byly úplně nové, nebo jen málo odhořelé svíčky,“ doplnila. Většina pachatelů krádeží výzdoby hrobů zůstane neodhalena, událost poškození často ani neohlásí. „Nám se z hrobu ztratily lucerničky, ale abych šel a hodinu do policejního protokolu diktoval, co se stalo, na to je můj čas drahý,“ konstatoval na jiném místě téhož hřbitova pan Stanislav.

Podle preventisty Policie ČR Benešov Jaroslava Bicana pachatelé krádeží často zneužívají nepozornosti návštěvníků hřbitovů. Také proto je období Dušiček obdobím zvýšeného dohledu hlídek policistů i strážníků v blízkosti hřbitovů. Podle velitele Městské Policie Benešov Radka Stulíka kontrolují pěší i motorizované hlídky strážníků nejen starý a nový benešovský hřbitov. „Hlídky zajíždějí také na hřbitov do Okrouhlice nebo na Chvojen,“ dodal Radek Stulík.

Podle Jaroslava Bicana jsou Dušičky nejen tím jediným dnem v roce, ale celým obdobím kolem něj. Hlídky se v tu dobu zaměřují na chodce a třeba i jejich viditelnost po soumraku. Důležitou součástí celého období je také bezpečnost a plynulost dopravy. „Kontrolujeme například i to, zda lidé nenechávají odložené věci ve vozidlech či v blízkosti hrobů,“ připomněl policejní preventista.