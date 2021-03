Událostí, která může ukázat cestu k dalším významným stavbám, je budování 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. U nás poprvé se bude dálnice stavět a provozovat metodou PPP – tedy v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zhotovitel ji vybuduje na své náklady, následně ji bude také udržovat – a teprve po zahájení provozu začne stát splácet sjednanou částku 16,5 miliardy korun.

U Příbrami se rozhoduje o Posázaví

„Výstavbu D4 bychom měli zahájit během několika týdnů, možná i dnů,“ řekl ve čtvrtek Deníku ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). A časový horizont „několika dnů“ skutečně může být ve hře, potvrdil Deníku. Stavět se má od března, nyní máme konec února, koncesionářská smlouva je připravena – a počasí příznivé.

Bude to mimořádně sledovaná akce, a to právě vzhledem k prvnímu uplatnění metody PPP, potvrzuje Havlíček. „Pro nás je to inspirace pro další stavby,“ konstatoval, že se čeká na zkušenosti, jež tato forma spolupráce přinese. Přímo se podle jeho slov nabízí uvažovat o tom, že stejným způsobem by mohla být financována výstavba středočeské části dálnice D3 přes Posázaví. „Tam je pět úseků – a bylo by zajímavé, kdyby se podařilo vytvořit balíček,“ konstatoval. S vysvětlením, že oním balíčkem nemusí být míněn pouze jeden celek se všemi pěti úseky. Ty by bylo možné rozdělit třeba i na dvě části.

Tohle jsou však úvahy, na něž je zatím čas – stejně jako na přemýšlení o tom, kdy bude stát vyhodnocovat první zkušenosti s PPP spoluprací na „příbramské“ D4. „Její výstavba má trvat 2,5 roku, takže v tomto roce určitě nerozhodneme,“ řekl ministr Deníku. „V příštím roce by se však už mohlo začít diskutovat, kde touto formou pokračovat.

Na D1 v létě už jen po nové vozovce

Půlstoleté dálniční jubileum ve čtvrtek připomněl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. „Dvanáctého července to bude 50 let od zprovoznění prvního dálničního úseku na našem území Praha–Mirošovice,“ konstatoval – a připomněl změnu, jaká od té doby nastala: dnes má dálniční síť v České republice 1,3 tisíce kilometrů (z toho ve středních Čechách zatím necelé čtyři stovky).

Právě v souvislosti s D1 Mátl zdůraznil, že po dlouhých devíti letech spěje do finále její modernizace mezi Prahou a Brnem. Letošní sezona, kdy zbývá zmodernizovat necelých 50 kilometrů v pěti úsecích, je poslední s výraznými s omezeními. Ta se ve středních Čechách chystají především u Hvězdonic na Praze-východ, a to zčásti již od soboty; v plošnějším rozsahu pak od příštího víkendu. Hotovo zde má být v létě.

Celkově se s dokončením rekonstrukce D1 počítá v říjnu, avšak Mátl řidiče ujišťuje, že už v letních měsících by po nové vozovce měli jezdit úplně všude. Na září a říjen už se podle něj plánují jen dokončovací práce. Že se s žádným prodlužováním termínů nepočítá, dal jasně na srozuměnou ministr Havlíček: „Dávám hlavu na špalek, že v září nebo v říjnu bude D1 hotová.“

Pokud by to neklaplo – a to si uvědomuje, že stavební firmy a jejich dodavatelé mohou mít kvůli koronaviru problémy se zaměstnanci – nahrál tím politickým protivníkům na smeč: v říjnu budou volby do Poslanecké sněmovny…

Nejen v souvislosti s pracemi na D1 vybízí Mátl k obezřetnosti. „Chtěl bych apelovat na řidiče, aby jezdili opatrně, dodržovali dopravní značení a nedocházelo k nehodám,“ zdůraznil Mátl kvůli rekonstrukcím, které se neobejdou bez výrazného omezení průjezdu. Právě úsek D1 na příjezdu do Prahy onačil za „jeden z nejproblematičtějších“: pracuje se zde totiž v místech s největší dopravní intenzitou.

Akce roku na hlavních na hlavních tazích ve středních Čechách

- Zahájení stavby úseku D4 mezi Příbramí a Pískem

- Dokončení modernizace D1 před Prahou

- Zásadní opravy, skutečně ve velkém rozsahu, na D5 a D8 u Prahy

- Řada dalších oprav na dálnicích i silnicích I. třídy včetně oprav mostů

- Zahájení výstavby významných obchvatů, mimo jiné Mělníka či Olbramovic na Benešovsku

Zdroj: Ředitelství silnici a dálnic ČR