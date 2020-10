Podrobnosti o činnosti kraje i jeho hospodaření mají být k nalezení na webu

Transparentnost. To je jedna z klíčových zásad, s níž chce velká koalice vznikající ve Středočeském kraji spojovat veškeré dění na hejtmanství i kolem něj. Její vyjednávací tým se shodl na tom, že zveřejňovány by měly být automaticky informace, které by mohly zajímat aktivní občany. A to v širším rozsahu a v přehlednější podobě, než jsou k dispozici dosud. I dnes se totiž na webu krajského úřadu na adrese kr-stredocesky.cz lze proklikat k leckterým údajům.

Ilustrační foto. | Foto: www.kr-stredocesky.cz