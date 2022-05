Jenže to nejlepší počasí pro betonování nevydrželo dlouho a mostaře začal v úterý 24. května shůry "trápit" déšť. Nebyl to ale naštěstí žádný slejvák, ale jen pravý májový deštík, který dílo financované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR nestačil zhatit. Rekonstrukce mostu má odstranit závady, které způsobilo zatékání dešťové vody do ložisek mostu a také snížit hluk od pneumatik při přejíždění dilatačních spár železobetonové konstrukce. Jak práce na betonáži chodníku vypadal, dokládá fotogalerie.