„Náš vombatí sameček dostal v Hannoveru jméno Cooper, což znamená bednář a evokuje to jeho soudečkovitý tvar,“ uvedl ředitel zahrady Miroslav Bobek. „Opravdu je to takový váleček – a to mě nemohlo nenapadnout, když jsem volal Marku Ebenovi, který kdysi hrál právě postavu jménem Váleček.“

Pražská zoo plánuje nabízet i zákusky ve tvaru krychliček odkazujících na neobvyklý tvar vombatího trusu. K dostání budou dva druhy pojmenované po tasmánských lokalitách Maria Island a Cradle Mountain.

Cooper by neměl zůstat v zoologické zahradě sám. „Pro Coopera počítáme se samičkou. Měla by přicestovat z Tasmánie. Termín zatím neznáme, závisí na australské straně, příslušném koordinátorovi i vnějších faktorech, jako je například situace vyvolaná pandemií covidu-19?“ prozradil Bobek.