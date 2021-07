Očekává se výskyt velmi silných bouřek, ojediněle s přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h. Kde přesně živly mohou udeřit nejhůř, není předem jasné. Postupovat budou od jihozápadu, podobně jako v uplynulých týdnech už několikrát (a třeba v některých obcích na Příbramsku se viditelné následky ještě nepodařilo zcela odstranit).

Silně zabouřit by pak mohlo i v následujících hodinách. Naznačuje to alespoň předběžné varování, které pro dobu od pondělního rána až do půlnoci nadále počítá s výskytem silných, ojediněle i velmi silných bouřek. Už by však přece jen měly být o něco mírnější. Pro nedělní odpoledne, večer i celou noc na pondělí však platí výstraha, která lokálně počítá s přívaly deště spojené s intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopením podjezdů i sklepů; dokonce i s možností podemletí komunikací nebo jejich zaplavení a zanesení unášeným materiálem.

Minulé zkušenosti také ukazují, že velké a časté komplikace představují i padající stromy. „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně,“ upozorňuje Český hydrometeorologický ústav. Přímo za bouřky představují nebezpečí také padající nebo poletující předměty, kroupy a blesky.