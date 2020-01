Kartám, jež jejich držitelé užívají již od roku 2016, měla končit platnost letos (a je to na nich také vyznačeno). Co je psáno, však už nyní není dáno. Platnost karet se automaticky posune. O tři roky.

Nebyl by sice velký problém pořídit si novou kartu nebo si zakoupený časový kupon přesunout na jiný nosič (správným pojmenováním identifikátor) – na platební kartu, In Kartu Českých drah nebo i do aplikace v chytrém mobilu – avšak zatím nebude nutné dělat nic. I když je na kartě jasně vyznačeno datum konce planosti s letopočtem 2020.

Jako by se nula změnila ve trojku: nově platí letopočet 2023. Takové je rozhodnutí, jež přijal provozovatel Lítačky, pražská městská společnost Operátor ICT, společně s Magistrátem hlavního města Prahy – a plně se vztahuje i na středočeské cestující a jízdy po středních Čechách. V úterý o tom informovala organizace Ropid – Regionální organizátor PID.

Držitelé karet, jejichž původně vyznačený konec platnosti se bude blížit do finále, by o tom měli dostat elektronickou zprávu. Mohou očekávat informační e-mail nebo SMS (podle toho, jaký kontakt uvedli při registraci).

V Praze a ve středních Čechách se tato změna týká statisíců držitelů zelených karet: konkrétně jde o 450 tisíc karet, jejichž expirace se posouvá. Má to nejen ulehčit starosti lidem, ale také šetřit náklady spojené s vydáváním nových karet. S odkazem na „pohodlí cestujících“ připomněl primátor metropole Zdeněk Hřib (Piráti), že automatické prodlužování platnosti se chystá i do budoucna: pro karty, jimž by končila platnost v roce 2021.

Tenhle trik ostatně není v Praze novinkou: prodlužovala se i životnost kartám opencard. Ty však bylo třeba kvůli tomu vkládat do takzvaných validátorů, které už bezmála dva roky představují pouhou vzpomínku. Lítačkám se platnost prodlouží zcela automaticky.