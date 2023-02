Lidé ve vážném stavu se mohou nechat odvézt, kam si přejí. Pomohou záchranáři

Asociace samaritánů ČR, jež při těchto cestách speciálně upraveným vozidlem zaručuje i doprovod vyškolených zdravotnických záchranářů převážně z Prahy-západ (a není ani problém zajistit účast lékaře), zveřejnila na sociálních sítích informace o dvou výjezdech.

Na výlet vyrazil s manželkou a psem

Poprvé to bylo v lednu, kdy projekt určený pro klienty ve věku od dětí po seniory spustila. Tehdy se jelo z Berounska za zážitkem do Plzeňského kraje - do Pivních lázní Chodová Planá. Koupele si tam užil někdejší aktivní sportovec, který se jako gymnasta dokonce třikrát účastnil olympijských her, ale pak do jeho života – a vlastně i celé rodiny – vstoupila Alzheimerova choroba. Společně s ním se sanitkou za zážitky vypravila nejen manželka, ale nechyběl ani pes.

Co znal z televize, viděl na vlastní oči

Nyní v únoru samaritáni představili další cestu, tentokrát s cílem v centru Prahy. Podívanou na orloj a atmosféru Staroměstského náměstí si vychutnal Jakub, do jehož života před šesti lety vstoupila cévní mozková příhoda spojená s masivním krvácením. Vrcholem, k němuž vše směřovalo, se stala návštěva restaurace Next Door by Imperial spojená se setkáním se Zdeňkem Pohlreichem, jehož televizní pořady o vaření měl Jakub vždy v oblibě. Nyní to, co znal z obrazovky, mohl spatřit na vlastí oči a poznat vlastní chuti.

Foto: Sanitka posledních přání. Nevyléčitelně nemocní mají šanci splnit si sen

Posláním Sanitky přání, což je v tomto případě speciální sanitní vozidlo vybavené i DVD projekcí, kávovarem a umožňující panoramatický výhled, je plnit takové touhy, které by bez ní byly neuskutečnitelné. Zájemce, jejichž zdravotní stav by jinak cestu neumožnil, zaveze, kam je libo, a přinese to pocit spokojenosti: třeba na návštěvu blízkých, milovaného místa, na vysněnou kulturní akci nebo sportovní utkání. Klidně i do zahraničí. Plnit takto přání lidí, kteří měli v životě méně štěstí než jiní, pomáhají i dary příznivců.