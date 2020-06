Piráti ohlásili, že chtějí kraj změnit. Jako i ty ostatní

„Zalepit díry“ v krajských silnicích i v rozpočtu. To je jeden z cílů, které při zahájení kampaně pro krajské volby představil středočeský tým Pirátské strany. Ta dosud v krajském zastupitelstvu neměla zastoupení. Plánuje to změnit - a velkými ambicemi se netají. Jednička kandidátky Jiří Snížek vstupuje do předvolebního klání jako kandidát na hejtmana.

Výtluky na silnici. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Za hlavní cíle pirátského volebního programu pro střední Čechy a Středočechy označil zvyšování kvality života občanů a průhledné vedení kraje s průhledným a zodpovědným hospodařením a transparentním zveřejňováním informací. Jako zásadní připomíná zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče v regionech – ale i opatření pro udržení vody v krajině. „Dále se zaměříme na střední školství, rodiny a sociální oblast, územní rozvoj a kulturu,“ plánuje Snížek. Dostupný doktor i v té poslední vesnici, dost vody i internetu. To slibuje STAN Přečíst článek › Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který zahájení středočeské kampaně moderoval, odkazuje na volební heslo Šance změnit budoucnost. A ani on netají sebevědomé cíle – a to v celorepublikovém měřítku. „Cesta k vybudování moderních krajů nové generace začíná právě teď,“ prohlásil. Mimo jiné slibuje zlepšit informování veřejnosti, dále zapojení občanů do rozhodování, lepší dostupnost zdravotních i sociálních služeb, zlepšení dopravy – a rovněž zmiňovanou ochranu krajiny před suchem. Piráti představili rovněž své kandidáty do senátních voleb, jež se uskuteční počátkem října společně s těmi krajskými. V obvodě Kolín je reprezentuje Cyril Koky, který by chtěl využít zkušenosti se sociální problematikou a prevencí kriminality a pomoci řešit problematiku sociálního vyloučení, nadměrných dluhů a exekucí. ODS představila volební kandidátky. Chce ovládnout Senát a mít několik hejtmanů Přečíst článek › V obvodu Kladno kandiduje Adéla Šípová, jíž podle vlastních slov jde zejména o sociální politiku, životní prostředí a otevřené hospodaření státu. I ona hovoří o koncepčním řešení dluhových pastí – a rovněž o potřebě řešit trh s bydlením. V obvodu Příbram se uchází o přízeň voličů Simona Luftová, k jejímž tématům také patří snaha prosazovat zákony, které pomohou lidem z dluhových pastí; dále hovoří o legislativní podpoře malých a střední podnikatelů a občany v hmotné nouzi. Ale i o tom, že chce být senátorkou lidem dostupnou, jež pomáhá řešit skutečné problémy.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu