Prostor dolní kaple už je připraven, včetně Santiniho štukové výzdoby. Jak jednoduše to zní, o to těžší to bude. Celý tým, který se na rozsáhlé rekonstrukci památky od roku 2014 podílí, musel vyřešit spoustu problémů.

„Při rozebírání kosterní pyramidy jsme narazili na čtyři zásadní problémy. Museli jsme se potýkat s velkými deformacemi a destrukcí kosterního materiálu, protože nosnou konstrukcí byly vlastně kosti. Vyřešit bylo třeba také zatížení spodního patra, tvar budoucí pyramidy i chybějící kosterní materiál,“ vysvětlil generální projektant obnovy kostnice Vít Mlázovský.

Při rozebírání kosterní pyramidy se totiž přišlo na to, že je v ní spousta suti. Některé kosti zase byly tak poškozené a rozpadlé, že je při stavbě nelze znovu použít. „Suť byla infikována plísněmi, tu jsme tam v žádném případě vracet nechtěli. Naopak nám zůstala spousta kostního materiálu, který tam chceme a musíme vrátit kvůli zachování pietního charakteru,“ připomněl Mlázovský.

Zapeklitou situaci se ale podařilo vyřešit a v příštím týdnu by do kutnohorské kostnice měla dorazit speciální dřevěná konstrukce, která bude zajišťovat stabilitu celé pyramidy. Jak dlouho budou práce na montáži kosterní pyramidy trvat, není ale v tuto chvíli jasné.

„Jde o velký experiment, nikdo z nás to nikdy nedělal, a tak vůbec netušíme, jak rychle budou práce postupovat. Veškeré unikátní práce spojené se skládáním kosterní pyramidy budou probíhat pouze za vitrážovým sklem, budou tedy pro návštěvníky kostnice dobře viditelné. Určitě jde o něco výjimečného, co rozhodně stojí za to vidět,“ uvedla ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.

Podle Víta Mlázovského bude skládání probíhat postupně, podlahy dalšího patra tam restaurátor bude dávat vždy až po vyplnění toho nižšího. „Pyramida by měla mít čtyři patra. Na vrchol se vrátí zrestaurovaná zlatá koruna,“ řekl Mlázovský.

Farnost, která je jediným investorem oprav, musí řešit i ekonomickou stránku rekonstrukce. V důsledku celosvětové pandemie a poklesu turismu totiž došlo k výraznému úbytku finančních prostředků. „Původní harmonogram počítal s dokončením prací zhruba v roce 2027, nyní je reálný spíše rok 2030. Správce kostela Všech svatých s kostnicí, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, zatím do obnovy památky investoval zhruba 80 milionů korun, v roce 2021 asi 7,8 milionu korun,“ uvedla ředitelka.

Doufá přitom, že propad návštěvnosti v letech 2020 a 2021 se letos podaří alespoň částečně vytáhnout nahoru. „Z půlmilionové návštěvnosti jsme se v uplynulých dvou letech propadli na čísla kolem 123 tisíc návštěvníků za rok. Letos bychom chtěli přivítat alespoň čtvrt milionu návštěvníků,“ řekla Krejčí.

Kromě sledování stavby pyramidy připravila farnost pro návštěvníky i další lákadla, například v podobě permanentky do kostnice „To je novinka, která zní možná zvláštně, ale tím, jak bude pyramida růst, bude velmi zajímavé sledovat, jak nám jde práce od ruky. Zároveň jsme pro naše návštěvníky připravili možnost vložit do vznikající pyramidy zprávu pro budoucí generace v podobě „nesmrtelného“ papíru. Na památku jim za to zůstane klíčenka,“ představila Krejčí novinky letošního návštěvního roku v kostnici.