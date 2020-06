Praha chce zdražit parkování pro návštěvníky a velká auta

Hlavní město bude moci v budoucnu zdražit poplatek za parkování v zónách placeného stání, týkalo by se to například návštěvníků nebo řidičů s velkými vozy. Vyplývá to ze schválené koncepce rozvoje systému placených zón.

Parkování v Praze. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková