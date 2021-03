„Z nich 162 na jednotkách intenzivní péče,“ upřesnil radní. Potvrdil, že některé nemocnice nadále pracují na hranici kapacit, a to jak personálních, tak technických – nicméně od konce minulého týdne zatím řádná další nevyhlašovala stav hromadného postižení osob.

„Snažíme se situaci stabilizovat, aby platilo, že akutní péče o občany není ohrožena,“ uvedl Pavlík. Připomněl, že dobrovolníci nastupují například v nemocnicích v Mladé Boleslavi, Benešově či Nymburce; v Mladé Boleslavi pomáhají i dobrovolníci Českého červeného kříže – a pomoci se tam rozhodl i zdravotnický personál z Domova seniorů Dolní Cetno. Zapojují se také studentky zdravotnických škol.

Rovněž počty připravených lůžek se nemocnice snaží navyšovat, byť leckde se to daří už jen v řádu jednotek. Dvanáct jich nachystala nymburská nemocnice, více lůžek se podařilo vyčlenit v Příbrami.

Pokud jde o distribuci vakcín pro očkování proti koronaviru, v úterý byla rozvážena dodávka od dodavatele Pfizer/BioNTech – a to v dvojnásobném množství oproti předchozím týdnům. Zásilka od Moderny se zpozdila, avšak podle Pavlíka nikoli vinou kraje ani státu. A pokud jde o očkovací látku AstraZeneca, radní připomněl rozhodnutí dát všechny dodávky za dva týdny k dispozici praktických lékařům; je to 6100 dávek plus 4300, tedy dohromady 10,4 tisíce.