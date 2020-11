„Nyní tu máme 10 lidí, všichni mají řádné smlouvy. Policie je tu byla dvakrát zkontrolovat. Jelikož nenašli žádné pochybení, informují se na vyšších místech, co dělat,“ sdělil Deníku v pátek v poledne majitel Jakub Olbert.

Občanská neposlušnost je podle něj naprosto namístě. „Nouzový stav je nelegální. Soud shodil část vládních nařízení. Ráno se chci podívat do zrcadla a vážit si sám sebe. Máme ohnutý hřbet již příliš dlouho. Jen vykřikujeme na sociálních sítích, ale nikdo nic nedělá,“ říká hospodský.

Od čtvrtka se v restauraci vystřídalo přibližně 30 lidí, permanentně jich zde sedí zhruba osm. Na místě se o tom přesvědčil reportér Pražského deníku. Všichni mají řádné dohody o provedení práce. „Především mi vadí omezovaní osobní svobody, člověk si nemůže koupit ani oblečení, pokud nechce podporovat supermarkety a nadnárodní korporáty,“ řekl Deníku jeden ze štamgastů Martin Nešták. V případě, že lidem sedícím uvnitř hospody policie prokáže vinu, hrozí pokuta do 10 tisíc korun.

Na polévku přišla i žena, která se představila jako Jana N. a pracuje jako číšnice. „Přišla jsem podpořit gastro obor, sama jsem kvůli opatření bez práce. Nehodlám se ve 40 letech přeučovat na svářeče nebo něco podobného,“ sdělila žena.

Vláda již dříve avizovala, že by hospody a restaurace mohly v pondělí 30. listopadu částečně otevřít. Jednat ale to tom bude až v neděli.

Na Šeberáku jsou na otevření připraveni. „Je ale otázka, jestli tady budu, zatím mi hrozí pokutami a při opakovaném porušení nařízení vlády můžu být trestně odpovědný. Nevím, jestli jde o vězení nebo jen pokutu. S tím jsem ale do toho šel,“ řekl Olbert.

Policie vše zadokumentovala

Situaci bude řešit magistrát ve správním řízení. „Restaurace je opět otevřená, lidé tam jedí a pijí. Tvrzení majitele nerozporujeme, zadokumentovali jsme to a oznámíme magistrátu," sdělil Deníku mluvčí policie Jan Daněk.

Postup pražských úředníků ale zatím zřejmý není. „Řeší to police, záleží na tom, jak případ předá dál,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Magistrát již vede správní řízení v případě restaurace Rio's na Vyšehradě, kam zhruba před měsícem navzdory zákazům zavítal v noci tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Situaci již kritizoval na twitteru ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Otevření restaurace Šeberák považuji za políček všem slušným lidem, kteří dodržují platná opatření, a pomáhají nám tak bojovat se současnou epidemickou situací. Už včera jsem požádal hygienu a policii, aby konali. Znevažování nastavených pravidel není hrdinství,“ napsal ministr.

Ve čtvrtek se rozdávaly pokuty

Restaurace otevřela krátce již ve čtvrtek. O akci informovala předem na sociálních sítích, celý den se pak na účtu objevovaly informace o průběhu otevření.

Aktivita neušla pozornosti policie, která ve čtvrtek na místo poslala pořádkovou jednotku. Znemožnila lidem přístup do restaurace a uvnitř našla 13 popíjejících hostů.

Policisté rozdali pokuty a některé případy předali ke správnímu řízení. „Hlídky na místě udělily osm pokut v celkové výši čtyři tisíce korun," upřesnil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Zoufalství a bezmoc

Na sociálních sítích se strhla lavina komentářů, většinou pochvalných. Řada hospodských se za Restauraci Šeberák postavila. Zastal se ji například i bývalý pražský radní za ODS Jiří Janeček, který nyní provozuje pivovar s restaurací Malý Janek v Jincích na Příbramsku.

Podle něj hospodský Olbert jedná ze zoufalství. „Ten člověk je na pokraji finančních, fyzických i psychických sil. Lidé začnou dělat tato šílená gesta. Jinak to ale nejde, jsme za hranicích všeho možného. Posílat na něj policejní komando je sprosťárna,“ řekl Janeček s tím, že případná pokuta může být i likvidační.

V pondělí je připraven svůj podnik otevřít i přes vládní zákaz, zvažuje ale i jiné formy občanské neposlušnosti. „Řada lidí z mé profese nechodí vůbec k volbám. Je jim jedno, kdo vládne, jen když mohou v klidu dělat svůj byznys. Nyní jim ale vláda znehodnocuje majetky,“ soudí Janeček.

Podle něj by restaurace mohly otevřít za určitých pravidel, přijatelné by bylo například omezení míst v k sezení či pravidelná dezinfekce stolů. „Věřím, že nám dají vydělat, že nebudeme muset vyhazovat navařená jídla a vylévat pivo do kanálů,“ dodává bývalý radní z dob primátora Pavla Béma.