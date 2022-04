Ještě před pár desítkami let by k takovému mapování výskytu nebyl důvod: čejky byly ve venkovských oblastech poměrně běžné. Dlouhodobě ale mizejí, připomněl Václav Zámečník, který je zemědělským specialistou ornitologické společnosti. „K pochopení příčin jejich úbytku přispívají nejenom informace sbírané profesionálními ornitology, ale také data získaná od veřejnosti prostřednictvím zadávání pozorovávání do speciální databáze,“ konstatoval s odkazem na web věnovaný sledování ptáků birds.cz. Ornitologové uvítají, pokud se tam objeví záznamy i o dalších pozorováních; třeba právě z velikonočních výprav.