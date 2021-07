/FOTOGALERIE/ Nejhorší zprávy týkající se kvality vody podle aktuálních analýz mají středočeští hygienici pro milovníky koupání na Příbramsku. A shodou okolností souhrny za celý kraj dlouhodobě připravuje Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice; je tam vedoucím oddělení hygieny obecné a komunální.

Nádrž Orlík na Příbramsku v sobotu 6. března 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek

Zhoršení kvality tak mohl pozorovat už při odběrech vzorků. A skutečně to tak bylo, potvrdil v pátek. „Ač je poměrně deštivé počasí, je poměrně teplo – a to se na některých lokalitách projevilo i ve zhoršení kvality vody. Nejvíce patrné to je na přehradní nádrži Orlík, kde došlo k nárůstu fytoplanktonu včetně sinic,“ shrnul aktuální situaci. S dodatkem, že zhoršení opravdu už naznačily vlastní odběry, kdy průhlednost vody byla vizuálně ověřena pouze do 1,5 metru. Laboratorní rozbor následně ve vzorcích prokázal zvýšený výskyt sinic.