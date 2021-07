„Hlavním cílem letošních Olympijských festivalů je vrátit děti ke sportu. Proto festival v Praze nabídne i zbrusu nový skatepark, který pak Praze zůstane. Na jeho vzniku se podílel i náš reprezentant ve skateboardingu Maxim Habanec,“ uvedla manažerka komunikace Olympijských festivalů Veronika Linková.

V jeden okamžik může areál navštívit nejvýše 2500 osob. Kapacita areálu musí splňovat pravidla pro organizaci venkovních akcí, která souvisí s covidem-19. Každý návštěvník s výjimkou dětí do šesti let bude muset rovněž prokázat, že je neinfekční. Rezervace vstupenek je možná na webu olympijskyfestival.cz.

Rezervovat se dají i některá sportoviště na určitý čas, týká se to například tenisových kurtů či florbalového hřiště.

Kdy se festival koná?

23. 7. - 8. 8. 2021

Kde?

Olymp Centrum sportu – Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč



Otevírací doba

Neděle–čtvrtek 9.00 - 19.00

Pátek–sobota 9.00 - 20.00



Vstupné

Cena vstupenky 50 Kč

Děti do 12 let, ZTP a senioři od 65 let mají vstup zdarma.

Doprava

MHD

Pátek–neděle ve spolupráci s DPP speciální autobus, který vás dopraví až ke vstupu do areálu. Pojede každých 30 minut z parkoviště Za Elektrárnou.

Ostatní dny

Autobusem č. 131 z metra Hradčanská do zastávky Nemocnice Bubeneč a poté cca 3 minuty pěšky.

Pěšky z metra Hradčanská cca 15 minut pěšky.

Tramvají č. 6, 12, 17 do zastávky Výstaviště Holešovice a poté cca 30 minut chůzí Stromovkou.



Parkování

K parkování můžete využít placená parkoviště v okolí Výstaviště Holešovice. Parkoviště Tipsport aréna, parkoviště před Velkou sportovní halou, Parkoviště Za Elektrárnou, Parkoviště Výstaviště Holešovice (za plaveckým bazénem). Zbytek dpojít pěšky či speciálním autobusem (jedí do pátku do neděle)

Doprovodný program

23. 7.

9.00 Otevření Olympijského festivalu – vstup zdarma pro všechny návštěvníky

12.00 Zahájení Olympijského festivalu – vystoupí frontman kapely Mirai

13.00 Společné sledování zahájení olympijských her v Tokiu spolu s návrhářkou nástupové kolekce Zuzanou Osako



27. 7.

Den pro seniory – exhibice reprezentace chodícího fotbalu

10.00 Exhibiční trénink reprezentace bobistů na unikátním bobovém trenažéru

14.30 Benefiční turnaj partnerů na podporu České olympijské nadace



30. 7.

Den s Českou olympijskou nadací

14.00 Přednáška Jana Mühlfeita zdarma – Odemykání dětského potenciálu

17.00 Exhibiční zápas umělců TOP REAL proti ambasadorům České olympijské nadace



31. 7.

Tenisový turnaj mužů pro veřejnost



1. 8.

Autogramiáda reprezentantů v curlingu. Zuzana a Tomáš Paulovi



2. 8.

Den paralympijských sportů – můžete si vyzkoušet například tenis na vozíku

14.30 Autogramiáda slalomářů – Vavřinec Hradilek a Amálie Hilgertová



3. 8.

Exhibice zápasnice Adély Hanzlíčkové



5. 8.

Den věnovaný udržitelnosti ve sportu ve Visa Eko zóně – workshopy, kvízy, přednášky

18.00 Workshop s Michalem Brožou z OSN na téma udržitelnost



6. 8.

10.30 Exhibiční trénink reprezentace bobistů

17.00 Exhibice skateboardingové reprezentace v Toyota Skateparku



7. 8.

Tenisový turnaj žen pro veřejnost



8. 8.

11.30 Skateboardingový hlavní závod streetstyle v Toyota Skateparku

15.00 Běh Olympijským festivalem

19.00 Zakončení

Bezpečnost a pravidla

Jaká platí pravidla pro vstup do areálu?

Pro vstup do areálu musí návštěvník prokázat bezinfekčnost a to následujícím způsobem:

Platným QR kódem v aplikaci Tečka

Certifikátem o provedené vakcinaci – vstup je možný 15. den po dokončeném očkování.

Certifikátem o prodělané nemoci – platí 180 dní ode dne pozitivního testu.

Negativním PCR testem ne starším než 7 dní z certifikovaného zařízení.

Negativním antigenním testem ne starším než 72 hod. z certifikovaného zařízení.

Čestným prohlášením o negativním testu ze zaměstnání, s uvedením názvu a adresy podniku.



Nemáte certifikát ani prohlášení?

Využijte testovací centrum Anygence před vstupem do areálu a absolvujte antigenní test na místě.

Čestné prohlášení o provedeném testu určeném pro sebetestování nebude organizátor akceptovat.



Prokazují bezinfekčnost i děti?

Děti do 6 let nemusí. Pro děti 7-12 let je k dispozici v testovacím centru neinvazivní antigenní test ze slin.

Další otázky a odpovědi

Bude na Festival bezbariérový přístup?

Ano, festival je bezbariérový. Chystáme i Den paralympijských sportů, kdy si budou moci lidé vyzkoušet například tenis na vozíku, atletiku pro handicapované nebo fotbal pro nevidomé. V Praze je tento den 2. 8, v Brně 26. 7.



Můžu na Festival vzít pejska?

Na Festival je zakázáno vstupovat se zvířaty s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené.



Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Napište na olympijskyfestival@olympic.cz, nebo zavolejte +420 732 789 198 (Infolinka bude dostupná od 23. 7. 2021).



Zdroj: www.olympijskyfestival.cz