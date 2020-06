V Jazz Docku na pražském Smíchově, jen kousek od budovy krajského úřadu, odhalili i symbol své kampaně Postavme kraj na nohy – mapku kraje na modrých nohou; dílo líbeznického sochaře Miro(slava) Jakubčíka.

Po stovce nových sanitek i tůní

Občanští demokraté, kteří jdou v kraji do voleb společně se Stranou soukromníků ČR, Korunou Českou, Klubem angažovaných nestraníků a Konzervativní stranou, Středočechům slibují zkvalitnění zdravotní péče s poučením z letošního koronavirového období a zlepšení vybavení krajské záchranky – včetně posílení IT bezpečnosti krajských nemocnic a pořízení stovky nových sanitek do roku 2024. Dále pak opravy silnic tak, aby podle slov slovy krajského zastupitele Tomáše Havlíčka nebylo z jejich stavu poznat, kde jsou hranice kraje, více spojů veřejné dopravy tam, kde je to potřeba, a ochranu vody v krajině.

I v této oblasti hovoří ODS o stovce: právě tolik by podle jejích plánů mělo v kraji přibýt rybníků, tůní a mokřadů, napomáhajících zadržování vody v krajině. „Stojíme na straně těch, kdo obdělávají svá pole tak, aby přívalové deště neodnášely nejúrodnější půdu,“ připomněla Jarmila Smotlachová. Ta je nejen starostkou obce Hlavenec na Praze-východ, ale současně sama farmaří. „A podpoříme efektivní hospodaření v lesích, na zemědělských půdách i loukách,“ uvedla dále Smotlachová, jež zároveň plánuje „kopat za malé obce“.

Lídr kandidátky Martin Kupka upozornil, že starostů a místostarostů, kteří se osvědčili v komunální politice, je na kandidátní listině mnohem víc – v první dvacítce hned 14. Včetně dvojky kandidátky: Petra Vychodila z Králova Dvora. Nechybí mezi nimi ani zástupce starosty Dobřichovic na Praze-západ Michael Pánek, který je vytrvalým kritikem poměrů v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. Netají se tím, že na toto oblast by se chtěl nadále intenzivně zaměřovat.

O „udělání pořádku“ ve správě silnic, v níž by ODS ráda dosáhla změny řízení i kontroly, ostatně hovoří i Havlíček. A ve sféře dopravních staveb slibuje, že je tým ODS připraven nachystat k realizaci nejméně deset důležitých projektů na silnicích spravovaných krajem. „A zvýšíme tlak na přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb na státních silnicích. „Dále kandidátka nabízí experty v klíčových oblastech, jakými jsou životní prostředí, doprava či ekonomika,“ zdůraznil Kupka.

Od středočeských řek ke kolům

Se svými lidmi i konkrétními plány chce ODS seznamovat Středočechy v kampani, již má rozčleněnou podle měsíců. A zaměřenou podle Kupkových slov tak, aby byla také užitečná. V červnu startuje na vodě, kdy se chystají víkendové akce spojené s čištěním významných středočeských řek. „Navazujeme na akci Čistá Berounka, kterou jsme založili už před 14 lety, ale která se letos na jaře kvůli koronaviru uskutečnit nemohla,“ poznamenal lídr kandidátky. Bude tedy nyní – a kromě Berounky dojde také na Sázavu, Labe a Jizeru.

Červenec pak přinese představování zajímavých míst regionu středních Čech s pozvánkou k návštěvě – se snahou posílit v době po koronavirové krizi cestovní ruch. V srpnu se pak má rozjet intenzivní kontaktní kampaň, jejíž podstatná část bude na kolech. Pro tuto etapu už je připravený slogan Kupka jede na hejtmana. „Chceme projet celý region křížem krážem a bavit se se starosty i občany o tom, co potřebují jejich města a obce i střední Čechy jako celek,“ plánuje Kupka. „Každý den bude navíc uzavírat projekce letního kina,“ slibuje zážitky i potmě. Září pak má patřit vysvětlování programu a konkrétních plánů.

Jak mají vypadat ohlašované změny, se Kupka snaží sdělit v předvolebním videu. Co chátrá, opravíme. Kde je nepořádek, uklidíme. Co spadlo, postavíme znovu. Tak pro veřejnost shrnuje záměry svého týmu. Za nejvýznamnější konkurenty v rámci středočeského polického soupeření bývají zpravidla označováni současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Petra Pecková (jež vede kandidátku STAN, KDU-ČSL a SNK-ED), Jiří Snížek (Piráti), Robin Povšík (ČSSD), Zdeněk Štefek (KSČM) či Jan Jakob (TOP 09 se Zelenými a Hlasem coby Spojenci pro Středočeský kraj).