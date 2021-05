Své k tomu jistě bude chtít říci i budoucí ředitelka či ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR), do jejíhož vedení aktuálně kraj hledá nového člověka. Na jeho příchod nicméně krajští zastupitelé nečekali. Odsouhlasili marketingový plán SCCR, který počítá s větším zájmem domácích návštěvníků.

Potvrzuje to krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09): „Primární zájem je soustředěn na domácí klientelu.“ Plánuje však, že vhodně zvolená témata bude centrála představovat i zahraničí, a to ve spolupráci s agenturou CzechTourism.

Za odpočinkem i zážitky

„V roce 2021 bude SCCR pokračovat v komunikaci destinační značky Střední Čechy královské tak, aby byla podpořena pozice nové značky na trhu cestovního ruchu. Cílem bude prezentovat střední Čechy jako bezpečný region plný atraktivních míst pro aktivní trávení času nejen v přírodě, ale i ve městech; s odpočinkem, s kvalitní gastronomií a ubytováním,“ shrnul Švenda aktuální plány. S tím, že kraj se bude snažit přesvědčovat vybrané cílové skupiny, že střední Čechy jsou vhodnou volbou pro trávení volného času a poznávání četných zajímavostí – ať už plánujete jednodenní výlet, program na prodloužený víkend či vícedenní dovolenou.

Kraj se podle Švendových slov chystá lákat návštěvníky z hlavního města i z dalších regionů, přičemž mimo jiné chystá větší kampaň v městské hromadné dopravě v Praze. Důraz má být také kladen na on-line komunikační kanály včetně prezentace na sociálních sítích. K tomu Petr Halada (STAN) upozorňuje: hlavně je třeba představit méně známá místa. „Ne jen propagaci zaměřenou na Karlštejn a Kutnou Horu,“ zdůraznil.

Vítán je, kdo utrácí

Po větší součinnosti s hlavním městem volá Pavel Telička (nezařazený/Hlas). Pozornost by chtěl věnovat i návštěvníkům ze zahraničí – přičemž ti zpravidla nemají ponětí, co mohou objevovat kolem Prahy. Telička radí počítat s tím, že s pokrokem v očkování proti koronaviru se v řádu několika týdnů situace může změnit – a je na místě přilákat pozornost důrazem na to, že střední Čechy jsou bezpečný region.

„Je třeba zaměřit se na letiště a na dopravní prostředky, jimiž návštěvníci do Česka přijíždějí a sedí v nich několik hodin,“ radí Telička. S tím, že vedle letiště je žádoucí klást důraz také na informace v autobusech, vlacích či na to, aby byl kraj vidět v časopisech aerolinek. Právě na poptávku zahraničních turistů by se prý kraj měl soustředit – a umět se o ně poprat. „Utrácejí víc,“ vysvětlil Telička, proč je podle něj třeba usilovat o to, aby cizinci byli vítáni.

Plánovaná lákadla pro nacházející sezonu

- S pastelkami po středních Čechách: hravý cestovatelský deník nabízející rodinám s dětmi ve věku předškoláků a mladších školáků 28 výletů s příběhy, hrami a plněním úkolů

- U vody a na vodě ve středních Čechách: představení vodácké turistiky, sportovních zážitků na vodě, rekreační plavby a pobytů u vodních toků, koupacích míst i výletů kolem řek na kole či pěšky

- Pěší výlety po středních Čechách: kapesní průvodce 11 pěšími výlety + propagační kampaň

- Cyklovýlety po středních Čechách: propagační kampaň k tradičnímu tématu

- Příběhy středních Čech královských: přiblížení historických příběhů vztahující se ke královským místům + 9 skládaných map pro jednotlivé oblasti

- Poutní místa středních Čech: propagační brožura přibližující církevní místa

- Insta(gramová)místa a instastezky středních Čech: představení mimořádně fotogenických lokalit, kde lze pořídit snímky, které ohromí na sociálních sítích – se zaměřením na mladší cestovatele (25–35 let)

- Příprava klíčových témat pro rok 2022: Jak chutnají střední Čechy a středočeský venkov; Technické památky; Výročí vypálení Lidic a heydrichiády – 80 let od roku 1942



Zdroj: Marketingový a komunikační plán turistické destinace střední Čechy pro rok 2021